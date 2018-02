Top-Themen: Ebay-Frühjahrsupdate 2018 | Personalwechsel bei Amorelie | Shopware stellt Neuerungen vor | Zalando investiert in Magazino | UPS fordert Schadensersatz

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es um Ebay, Amorelie, Shopware, Zalando und um UPS.

Ebay: Viele Neuerungen dank Frühjahrsupdate

Ebay hat sein alljährliches Frühjahrsupdate bekannt gegeben, das abermals massive Neuerungen für die Shop-Betreiber mit sich bringt. Die größte und wohl zugleich auch angenehmste: Die äußerst umstrittene Bilderrichtlinie, deren Umsetzung für den ersten Mai 2018 angesagt war, wird nun doch nicht kommen. Falls Ebay-Händler der „Lizenz über die Zusatzvereinbarung zu den existierenden eBay-AGB bereits zugestimmt haben, wird dieser Teil nicht berücksichtigt“, heißt es vom Online-Marktplatz selbst. Die zahlreichen weiteren Änderungen, die das Frühjahrsupdate bereithält, erläutern wir ausführlich an dieser Stelle.

Amorelie: Personalwechsel in der Geschäftsführung

Amorelie-Mitgründer Sebastian Pollok wird das Berliner Erotik-StartUp verlassen und im Zuge dessen seine Anteile am Unternehmen verkaufen. Dafür rückt angeblich die 28-jährige Lia Grünhage, die seit etwas mehr als drei Jahren bei Amorelie arbeitet, in die Riege der Geschäftsführung. Eine weitere bedeutende Änderung, die bei Amorelie anstehen soll: ProSiebenSat.1 will die Beteiligungen am Erotikanbieter weiter ausbauen und die Anteile von 75 auf 98 Prozent erhöhen.

Shopware: Shop-System stellt Updates vor

Das Shop-System Shopware hat den Release seiner Version 5.4 bekannt gegeben, die der Öffentlichkeit in knapp einer Woche vorgestellt werden soll. Nach eigenen Angaben hat sich Shopware bei der Umsetzung stark an den Wünschen der Community orientiert und unter anderem Möglichkeiten in der Variantenkonfiguration vorgenommen. Welche Updates die Version genau bereithält, kann hier nachgelesen werden.

Zalando: Investition in Logistik-StartUp

Zalando investiert eine nicht näher definierte Summe in das Logistik-StartUp Magazino. Die Roboter des Unternehmens sind durch eine intelligente Objekterkennung, die auf 3D-Kameras basiert, dazu in der Lage, Schuhkartons aus den Regalen zu picken und Bestellungen zusammenzustellen. Der Modehändler soll bereits erwähnt haben, die Lagerroboter von Magazino in den eigenen Logistikzentren einsetzen zu wollen. Insgesamt konnte sich Magazino dank der Finanzierungsrunde, an der jedoch auch andere Investoren beteiligt waren, 20,1 Millionen Euro sichern.

UPS: Forderung nach Schadensersatz & Erweiterung des Netzwerkes

Das US-amerikanische Logistikunternehmen UPS will die EU-Kommission angeblich auf 2,15 Milliarden US-Dollar verklagen. Dabei geht es um die Übernahme von TNT Express durch UPS, die im Januar 2013 scheiterte, da die Kommission dem Kauf nicht zustimmte.

UPS hat zudem bekannt geben, seine Präsenz auf 124 Länder und Gebiete erweitert zu haben. Allein im letzten Jahr sind 57 neue Territorien hinzugekommen – darunter Brasilien, Indien und Südkorea, schreibt der Logistik Watchblog.