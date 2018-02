Top-Themen: Kooperation zwischen Porsche, Snapchat und Axel Springer | Ebay übernimmt Giosis | Gebührenänderung bei Amazon | Etsy mit erfolgreichem Weihnachtsgeschäft

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es um eine spannende Zusammenarbeit zwischen Porsche, Snapchat und Axel Springer, sowie Ebay, Amazon und Etsy.

Die drei Branchengrößen Porsche, Axel Springer und Snapchat wollen zusammen den StartUp-Bereich fördern. Die drei Konzerne konzentrieren sich dabei vor allem auf Jungunternehmen, die auf mobiler Ebene aktiv sind – vorausgesetzt die dort produzierten Inhalte haben auch das Potenzial, um auf internationaler Ebene Erfolg zu haben. Wie sich die Unternehmen so ein Projekt genau vorstellen, können Sie an dieser Stelle ausführlich nachlesen.

Marktplatz-Spezialist: Ebay übernimmt Giosis

Ebay will sich auch in Asien beziehungsweise Japan besser etablieren und übernimmt deswegen Giosis. Das Unternehmen betreibt mehrere lokale Marktplätze in Asien, darunter auch die japanische Plattform Qoo10.jp, die derzeit auf knapp zwei Million aktive Käufer kommt. Im kommenden Quartal soll der Kauf voraussichtlich vollständig abgeschlossen sein.

Gebührenänderung beim FBA-Programm von Amazon

Amazon hat die Gebühren für sein FBA-Programm in ganz Europa angepasst. Händler müssen sich nun auf höhere Versand- aber auch Lagerbeiträge einstellen. Zusätzlich fallen einige ehemals kostenfreie Angebote künftig weg. So ändert sich beispielsweise der Preis für einen kleinen Umschlag um einen Cent auf 1,64 Euro. Der Preis für ein Standardpaket von 2.000 Gramm steigt von 3,21 auf 3,66 Euro und für ein 12-Kilogramm-Paket auf rund 5 Euro. Welche weiteren Änderungen das Unternehmen für Händler vorgesehen hat, können Sie hier genau nachvollziehen.

Weihnachtsgeschäft 2017: Etsy zeigt sich zufrieden

Etsy, das Portal für Handgemachtes und Unikate, kann sich sehr über den Verlauf des vierten Quartals 2017 freuen. So stieg unter anderem der Brutto-Warenumsatz auf dem Marktplatz auf eine Milliarde US-Dollar, was einem Wachstum von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Umsatz lag bei 136 Millionen, der Gewinn wiederum bei 44,8 Millionen US-Dollar. Neue Tools sowie die steigende Nutzerzahl sorgten nach Angaben von Etsy für die erfreulichen Ergebnisse.