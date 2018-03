01.03.2018 – Spotify will an die Börse | Signa übernimmt Stylefile | Otto-Familie kauft weitere About You-Anteile

Wir beginnen den Tag mit einem geplanten Börsengang, einer fixen Übernahme und dem Zukauf von Anteilen.

© Tero Vesalainen / shutterstock.com

Spotify bereit seinen Börsengang vor

Der Musikstreaming-Dienst Spotify macht ernst: Der lang erwartete Börsengang scheint nun in den Startlöchern zu stehen. Ein am Mittwoch bei der US-Börsenaufsicht eingereichter Antrag offenbart außerdem, dass der Konzern künftig wohl unter dem Kürzel „SPOT“ an der New York Stock Exchange zu finden ist. Experten schätzen den Börsenwert von Spotify bereits jetzt auf 20 Milliarden Dollar. Bereits ab der letzten Märzwoche wäre ein Einstieg an die Börse möglich, schreibt Spiegel Online. Mit dem Antrag hat Spotify gleichzeitig seine Geschäftszahlen des letzten Jahres vorgestellt. Zwar konnte der Musikstreaming-Dienst seinen Umsatz um fast 39 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro erhöhen, gleichzeitig mussten aber auch herbe Verluste von 1,24 Milliarden Euro in Kauf genommen werden. 2016 beliefen sich diese noch auf nur 539 Millionen Euro.

Karstadt-Mutter Signa: Übernahme von Stylefile

Der Karstadt-Eigner Signa übernimmt den Online-Shop Stylefile, der sich unter anderem auf Streetwear spezialisiert hat. Stylefile wandert somit in die Signa Sports Group, zu der unter anderem auch Internetstores und Tennis-Point gehören. „Die Signa Sports Group hat in den letzten Jahren durch zahlreiche Übernahmen von Online-Sportspezialisten und deren erfolgreiche Integration bewiesen, dass sie sich zu einer der schnellst wachsenden Handelsplattformen für Sportenthusiasten in Europa entwickelt hat“, erklärt Stylefile-Gründer und -Geschäftsführer Jörn Stiller in der Pressemitteilung. „Dies war ausschlaggebend für uns, Stylefile für die Zukunft optimal zu positionieren und gemeinsam mit Outfitter den Kundenzugang für die spannende und stark wachsende Athleisure-Community weiter auszubauen.“ Der Online-Shop hat nach eigenen Angaben knapp 20.000 Produkte im Sortiment und kommt auf eine halbe Million aktiver Kunden in mehr als 30 Ländern.

About You: Weitere Anteile für Otto-Familie

Benjamin Otto, Enkel des Otto-Gründers Werner Otto, hat seine Anteile am Online-Modehändler About You aufgestockt. Gemeinsam mit seiner Schwester Janina Özen-Otto wurde die Beteiligung um 20 Prozent auf jetzt 24,0 Prozent aufgestockt. Dennoch bleibt der Otto-Konzern mit 68,2 Prozent weiterhin der Mehrheitseigner von About You. Das Hamburger Unternehmen hat große Pläne bis dem Mode-StartUp. Bereits 2022 will man einen Umsatz von einer Milliarde Euro erzielen. Auch ein Börsengang sei nicht ausgeschlossen, schreibt die WirtschaftWoche und bezieht sich dabei auf eine Aussage von Otto-Chef Alexander Birken aus dem letzten Herbst. Der Kauf neuer Anteile der Otto-Familie soll nun als eine „vertrauensbildende Maßnahme gegenüber dem Kapitalmarkt“ gelten.