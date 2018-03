Top-Themen: Amazon Dash Button rechtswidrig | Geschäftszahlen von Zalando, Limango & Fressnapf | Ebay startet neue Shopping-Kategorie | Amazon meidet Köln

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es um Zalando, Limango, Fressnapf, Ebay und um Amazon.

Amazon Dash Button ist rechtswidrig

Das Landgericht München I hat den Dash Button von Amazon für rechtswidrig erklärt. Der Kunde werde nicht genügend aufgeklärt, die Widerrufsbelehrung fehle und zudem werden dem Kunden vor dem Kauf nicht die notwendigen Informationen angezeigt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Amazon könnte es außerdem anfechten. Alle Informationen zum Urteil des Landgerichts lesen Sie an dieser Stelle.

Geschäftszahlen: Zalando, Limango & Fressnapf wachsen

Direkt drei größere Unternehmen haben heute neue Geschäftszahlen vorgelegt. Darunter befand sich beispielsweise Zalando: Der Modehändler konnte seinen Umsatz im letzten Jahr um 23,4 Prozent auf rund 4,5 Milliarden Euro steigern, stellte 2017 insgesamt 3.000 Mitarbeiter ein und erhöhte die Zahl der aktiven Kunden um 3,2 auf 23,1 Millionen, die im Schnitt 3,9 Bestellungen tätigen. Zudem kündigte Zalando an, Ende März mit der neuen Beauty-Kategorie an den Start gehen zu wollen.

Bei Limango fielen die Ergebnisse zwar nicht ganz so üppig aus – dennoch dürfte der Shopping-Club mehr als zufrieden sein. Der Umsatz ging im vergangenen Jahr um 24 Prozent auf 188 Millionen Euro nach oben. Das lag insbesondere an den Kernmärkten Deutschland, Österreich, Niederlande und Polen, in denen durchschnittlich ein Umsatzwachstum von etwa 20 Prozent erreicht werden konnte. Aber auch die Eigenmarke Lamino und der Mobile Commerce waren nach Angaben von Limango am Erfolg beteiligt.

Und auch bei Fressnapf ging der Umsatz nach oben – und zwar um 6,5 Prozent auf 1,98 Milliarden Euro. Dennoch zeigt sich der Tierfutteranbieter nur bedingt mit den Ergebnissen zufrieden, da Fressnapf 2017 eigentlich um mehr als 8 Prozent wachsen wollte. Das Unternehmen gab bekannt, in diesem Jahr erstmals die Umsatzmarke von 2 Milliarden Euro knacken zu wollen.

Ebay: Neue Shopping-Kategorie für preiswerte Produkte

Ebay hat eine neue Shopping-Kategorie ins Leben gerufen. Diese nennt sich „Unter 20 Euro“ und beinhaltet genau das, was der Name verspricht. Kunden haben dementsprechend dort die Möglichkeit, nach preiswerten Produkten aus den unterschiedlichsten Kategorien zu suchen, die allesamt kostenlos versendet werden.

Amazon: Doch kein Sortierzentrum in Köln

Amazon hat seinen Bauantrag für ein Sortierzentrum zurückgezogen, das eigentlich in Köln entstehen sollte. In diesem Jahr sollte ursprünglich der Startschuss für den Baubeginn sein – die Eröffnung war wiederum 2019 angedacht. Allem Anschein nach erteilt die zuständige Stadtverwaltung der eigenen Tochter Häfen und Güterverkehr Köln (HGK) den Zuschlag, was wohl letztendlich auch der Grund für Amazons Rückzug war. Genauere Hintergründe kennt der Amazon Watchblog.