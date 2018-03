Top-Themen: Milliardenmarkt Spracheinkäufe | JD: Make-up-Verkauf in AR und VR | Millionen für Rebuy | Probleme bei Tolino | Förderung für Lastenräder

Erstellt am 05. März 2018

Was heute wichtig war: Der Voice-Commerce boomt, JD verkauft Make-up in der virtuellen Realität, Rebuy sammelt Millionen ein, beim Tolino gibt’s Probleme und die Kleinserien-Richtlinie des Bundesumweltministeriums ist in Kraft getreten.

Amazon treibt Voice-Commerce

Eine aktuelle Studie zeigt, dass Spracheinkäufe immer relevanter und künftig zu einem Milliardengeschäft wachsen werden. Der Markt soll allein in den USA und in Großbritannien bis 2022 auf 40 Milliarden US-Dollar anwachsen. Getrieben wird das Wachstum vor allem durch die Echo-Geräte von Amazon. Andere Studien legen zwar ein schwächeres Wachstum nahe, einig sind sich aber alle, dass der Voice-Commerce künftig enorm an Relevanz gewinnen wird.

JD startet Make-up-Verkauf in AR und VR

Alibaba-Konkurrent JD hat die Styling Station vorgestellt. Innerhalb der JD Mobile-App können Kunden damit Produkte wie Lippenstift oder farbige Kontaktlinsen virtuell ausprobieren. Die Nachfrage nach internationalen Beauty-Produkten ist bei JD enorm angewachsen. Mit der Styling Station soll das Kundenerlebnis persönlicher und interaktiver gestaltet werden.

Rebuy erhält 21 Millionen Euro

Der Re-Commerce-Anbieter Rebuy hat von mehreren Investoren 21 Millionen Euro erhalten. Neuer Lead-Investor ist der Private Equity Fonds Evoco aus der Schweiz. Auch das sechsköpfige Rebuy-Management selbst hat erneut in das eigene Unternehmen investiert. Mit den frischen Millionen soll die internationale Expansion vorangetrieben werden. Außerdem sollen die Marke gestärkt und die Kundenzufriedenheit verbessert werden.

Tolino: Probleme nach fehlerhaftem Update

Das Firmware Update 11.2 hat bei vielen Tolino-Geräten zu erheblichen Problemen geführt. So wurde etwa bei zahlreichen Nutzern die WLAN-Funktion lahmgelegt. Nachdem das Update zwischenzeitlich offline genommen wurde, um die Probleme zu beheben, brachte die neue Version keine Besserung, sondern noch größere Probleme mit sich. Welche das sind, lesen Sie hier.

Staatliche Förderung für schwere Lastenräder

Mit Inkrafttreten der Kleinserien-Richtlinie des Bundesumweltministeriums am 1. März wird der Kauf von Lastenrädern bestimmter Gewichtsklassen künftig von staatlicher Seite bezuschusst. Konkret sollen solche Klimaschutz fördernden Produkte unterstützt werden, „die bereits marktreif sind, aber den Durchbruch noch nicht geschafft haben“, so Barbara Hendricks (SPD). Die Bezuschussung gilt für gewerbliche Schwerlasträder mit einem elektrischen Antrieb und einer „Zuladungskapazität von mindestens 150 Kilogramm Gewicht und 1 Kubikmeter Volumen“, zitiert der Logistik-Watchblog.