Top-Themen: Amazon will angeblich Girokonten anbieten | Geschäftszahlen der Otto Group | Studie über Baumarkthandel | Business Shop-Awards 2018

Amazon: Einstieg ins Bankgeschäft?

Amazon soll aktuell an einem eigenen Bankangebot arbeiten. Angeblich steht der Konzern sogar bereits in Kontakt mit der US-Bank JP Morgan Chase, um „ein Girokonto-ähnliches Produkt“ für seine Kunden zu entwickeln. Angeblich hat Amazon insbesondere junge Menschen als Zielgruppe im Fokus. Konkretere Fakten, beispielsweise welche Services Amazon anbieten will, sind jedoch derzeit noch Mangelware. Unsere Kollegin Tina Plewinski hat auf dem Amazon-Watchblog eine ausführliche Einschätzung abgegeben, in der es darum geht, ob Amazon dieses ambitionierte Vorhaben überhaupt wirklich in die Tat umsetzen könnte.

Otto Group: Fortsetzung des Wachstums

Die Otto Group hat heute ihre vorläufigen Ergebnisse vorgelegt, die sich mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/2017 beschäftigen. Die E-Commerce-Umsätze lagen nach ersten Einschätzungen bei 7,76 Milliarden Euro, was einem Wachstum von 10,9 Prozent beziehungsweise 760 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im hiesigen Kernmarkt ging der E-Commerce-Umsatz um 10,2 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro nach oben. Wie die Otto Group auch in diesem Jahr erfolgreich wachsen will, kann an dieser Stelle nachgelesen werden.

Studie: Baumarkthandel wächst dank E-Commerce

Der Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB) hat Zahlen des letztjährigen Baumarkthandels veröffentlicht. Der Gesamtbruttoumsatz ging um 1,1 Prozent nach oben und lag am Ende bei 18,45 Milliarden Euro. Nach Angaben des BHB erreichten der stationäre Handel, der Versandhandel und die Pure-Player im deutschen E-Commerce einen digitalen Umsatz von 3,23 Milliarden Euro mit DIY-Kernsortimenten, also 14,9 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. Weitere Ergebnisse der BHB-Studie befinden sich hier.

Business Shop-Awards 2018: About You erneut Gewinner

Zum 7. Mal wurden im Zuge der Internet World Expo die Business Shop-Awards in fünf Kategorien verliehen. Zu den Siegern zählte unter anderem der Modehändler About You, der sich bereits im letzten Jahr als „Bester Online Pure-Player“ vor Zalando und anderen Nominierten durchsetzen konnte. Als „Bester Multichannel-Händler“ wurde MediaMarkt gekürt. Wer sich in den restlichen drei Kategorien jeweils die Trophäe schnappte, haben wir hier zusammengestellt.