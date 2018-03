Erstellt am 07. März 2018

07.03.2018 – Amazon Prime verliert seinen Chef | Deutsche Bahn verkauft alte Mülleimer im Netz | WeChat verzeichnet eine Mrd. Nutzer

Greg Greeley, der bei Amazon für das Prime-Programm verantwortlich war, räumt seinen Posten, die Deutsche Bahn verkauft alte Mülleimer im Netz und WeChat verzeichnet eine Milliarde Nutzer-Konten.

© dennizn / Shutterstock.com

18 Jahre Amazon: Prime-Chef Greg Greeley räumt seinen Posten

18 Jahre lang war Greg Greeley bei Amazon tätig und hat verschiedene leitende Positionen bekleidet. Zuletzt war er als Amazon VP of Amazon Prime and Delivery Experience für die Premium-Mitgliedschaft des US-Konzerns verantwortlich. Wie TechCrunch berichtet, verlässt Greeley nun das Unternehmen. Das habe der Manager selbst auf dem Karriere-Netzwerk LinkedIn erklärt. Greeley gilt als Mitbegründer von Amazon Prime und hat auch das europäische Amazon-Geschäft mit aufgebaut. Was genau Greeley nun vorhat, ist nicht bekannt. Er selbst erklärte lediglich, dass „die Zeit gekommen“ sei, „sich einer anderen Herausforderung zu stellen“.

Deutsche Bahn: Verkauf von alten Müllbehältern über Online-Shop

Kuriosum bei der Deutschen Bahn: Wie Nordbayern.de entdeckt hat, verkauft das Unternehmen derzeit gebrauchte Müllbehälter aus den Zügen in seinem Online-Shop. „Jahrzehntelang im Dienste der Sauberkeit des Nahverkehrs – ab heute ein origineller Hingucker im Partykeller und Glanzlicht jeder Nostalgie-Sammlung von DB-Originalequipment“, schreibt die Deutsche Bahn selbst. Drei unterschiedliche Varianten gibt es von den Müllbehältern, der Preis startet bei 39,50 Euro. Wahlweise können auch mindestens 2.633 Bahn-Punkte eingetauscht werden. Angeblich hat die Deutsche Bahn bislang knapp 50 Exemplare verkaufen können. Dementsprechend dürften noch genug Ausführungen für Interessierte vorhanden sein.

Deutsche Bahn verkauft Müllbehälter aus Zügen - natürlich gebraucht - via @nwnews https://t.co/7YCxsXatED — Annika Falk-Claußen (@nachtaktiv) 5. März 2018

Messenger-App: WeChat verzeichnet eine Milliarde Nutzer

WeChat gehört zu den beliebtesten Apps in China und hat nach Angaben von Spiegel Online nun eine Milliarde Nutzer verzeichnet. Die App war ursprünglich als Messenger-App gestartet, hatte seine Funktionen aber nach und nach erweitert. Inzwischen bietet die App aber auch Spiele und eine in China weit verbreitete Bezahlfunktion. Ein Sprecher der WeChat-Mutter Tencent erklärte der Nachrichtenagentur AFP, dass es sich bei der verkündeten Zahl um die insgesamt registrieren Accounts handele – ein Nutzer könne aber auch mehrere Konten anlegen.