Top-Themen: Gefälschte Klarna-Rechnungen | Wachstum bei DHL | Ebay Australien stoppt FBA-Versand | Blackberry vs. Facebook | Hat Amazon „Mitschuld an Produktfälschungen“?

Was heute wichtig war: E-Mail-Betrüger versenden E-Mails im Namen des Payment-Dienstleisters Klarna, die Deutsche Post DHL wächst dank des E-Commerce, Ebay Australien macht seinen Händlern beim Fulfillment Vorschriften, Facebook und Blackberry streiten vor Gericht und ein Hersteller äußert schwere Vorwürfe gegen Amazon und gibt ihm eine Mitschuld an Plagiaten.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

E-Mail-Betrug: gefälschte Klarna-Rechnungen im Umlauf

Klarna wird aktuell Opfer von E-Mail-Betrügern. Demnach versenden Betrüger E-Mails mit der Aufforderung, eine bereits ausgestellte Rechnung zu begleichen. In dem der E-Mail angehängten Dokument, in dem sich angeblich weiter Informationen zur Zahlung verbergen sollen, befindet sich Schadsoftware. Mittlerweile sollen „massenhaft gefälschte Mails“ mit der gefährlichen ZIP-Datei im Anhang im Umlauf sein. Alle Informationen zu dem Fall finden Sie hier.

Deutsche Post DHL wächst dank E-Commerce

Die Deutsche Post DHL hat ihre Jahresbilanz 2017 vorgelegt und konnte wieder ordentlich wachsen. Das EBIT stieg um 7,2 Prozent auf 3,74 Milliarden Euro und der Umsatz wuchs um 5,4 Prozent auf 60,4 Milliarden Euro. Besonderen Anteil an dem Wachstum haben die Bereiche Post - eCommerce - Parcel (PeP) und Express. Der PeP-Bereich erwirtschaftete einen Umsatz von 18,2 Milliarden Euro (Plus 6,2 Prozent). Die DPDHL beförderte letztes Jahr allein in Deutschland 1,3 Milliarden Pakete, was einem Plus von 7,8 Prozent entspricht und einen neuen Rekord bedeutet, berichtet der LogistikWatchblog.

Australien: Kein FBA-Versand mehr für Ebay-Bestellungen

Ebay Australien hat es seinen Händlern verboten, Pakete von externen Fulfillment-Anbietern versenden zu lassen. Grund: Immer mehr bei Ebay bestellte Artikel kamen in Amazon-Verpackungen bei den Kunden an. Das Verbot tritt in Kraft, wenn es beim Fulfillment durch eine dritte Partei zu „Verwirrungen“ beim Konsumenten kommen könnte. Was Ebay seinen Händlern in Australien genau erlaubt bzw. verbietet, können Sie an dieser Stelle nachlesen.

Patentstreit zwischen Blackberry und Facebook

Blackberry und Facebook streiten sich vor Gericht. So hat Blackberry am Bundesgericht in Los Angeles Klage gegen Facebook eingereicht, weil es eigene Rechte verletzt sieht. In der Klage beschuldigt Blackberry den Social Media-Konzern, bei mobilen Messenger-Diensten von Facebook sowie bei den zu dem Konzern gehörenden Apps Technologien von Blackberry einzusetzen. Facebook ist sich jedoch keiner Schuld bewusst und will gegen die Klage vorgehen.

Kritik an Amazon und seinem Umgang mit Plagiaten

Amazon gerät erneut in die Kritik. Und wieder geht es um Produktfälschungen. Laut dem AmazonWatchblog hat sich nun der Gründer des Zubehör-Herstellers ElevationLab, Casey Hopkins, in einem Blogbeitrag über Amazon und die mangelnde Initiative, gegen Produktfälschungen vorzugehen, ausgelassen. Seiner Meinung nach unterstützt Amazon mit seinem Verhalten den Handel von Plagiaten.