08.03.2018 – Weitere Entlassungsrunde bei Snap | Pizza Hut: Bestellung über smarte Sneaker | Uber will Milliarden-Kredit aufnehmen

Die Snapchat-Mutter Snap trennt sich offenbar von weiteren Mitarbeitern, Pizza Hut lässt Pizza über smarte Schuhe bestellen und Uber will einen Kredit in Höhe von 1,25 Milliarden US-Dollar aufnehmen.

© charnsitr / Shutterstock.com

Weitere Entlassungsrunde: Snap trennt sich offenbar von 100 Technikern

Die Snapchat-Mutter Snap scheint immer noch unter großem Druck zu stehen: Wie The Verge berichtet, soll das Unternehmen bald eine weitere Entlassungsrunde durchführen. 100 Stellen in der Technik-Abteilung sollen gestrichen werden. Zwar sei das nur ein kleiner Einschnitt in die Gesamtbeschäftigtenzahl von Snap, die bei rund 3.000 Mitarbeitern liegen soll, aber auf die Technik-Abteilung bezogen entspreche das 10 Prozent der Beschäftigten. Die Entlassungsrunde sei die vierte, die Snap in einem Jahr durchführt – in den ersten Runden seien aber nur wenige Mitarbeiter entlassen worden. Unklar sei auch, welche Mitarbeiter nun entlassen werden. Es könne sich um Techniker handeln, die an Hardware gearbeitet haben, die Snap nicht weiterentwickelt.

Pizza Hut: Smarte Sneaker können Pizza bestellen

Die Schnellrestaurantkette Pizza Hut hat mal wieder eine ungewöhnliche Werbeaktion gestartet. Laut Business Punk können Kunden mit den Sneakers aus der neuen Kollektion „Pie Tops II“ Pizza bestellen. Dafür muss man einfach auf die Schuhzunge drücken und schon wird mithilfe einer dazugehörigen App das Essen in Bestellung genommen. Der Receiver des Fernsehers kann ebenfalls via Schuh gestoppt werden, damit man dem Pizzaboten dann noch die Tür aufmachen kann. Die Promotionaktion läuft während der „March Madness“, des Hochschul-Basketballturniers in den USA. Danach können die Schuhe, die auf 50 Paar limitiert sind, normal getragen und Pizza auf dem konventionellen Weg bestellt werden.

Uber will 1,25 Milliarden Dollar einsammeln

Der Fahrdienstvermittler Uber will frisches Kapital einsammeln. Nach Angaben von Bloomberg will Uber 1,25 Milliarden US-Dollar an Krediten aufnehmen. Das Geld soll dabei von Investoren und nicht von Banken kommen. Ein Sprecher des Unternehmens habe die Pläne bestätigt. Der Fahrdienstvermittler wolle am 9. März mit Investoren verhandeln. Uber hatte zuletzt im Jahr 2016 einen Kredit über 1,15 Milliarden Dollar aufgenommen. Damals wurde der Deal von der Bank Morgan Stanley organisiert.