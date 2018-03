Top-Themen: Lidl bekräftigt E-Commerce-Pläne | PayPal streicht Rechnungskauf in den USA | Euronics-Geschäftszahlen | Preis-Leistungs-Sieger-Ranking 2018

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es um Lidl, PayPal, Euronics und um das Preis-Leistungs-Sieger-Ranking 2018 vom Marktforschungsunternehmen YouGov.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

Lidl: Online-Handel bleibt im Fokus

Trotz einiger Rückschläge in der Vergangenheit hat Lidl noch einmal bekräftigt, den Online-Handel alles andere als aufgegeben zu haben. So meint Lidl-Digitalchef Thorsten Reichle in einem Interview unter anderem: „Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind wir, im Vergleich zum Vorjahr, mehr als 50 Prozent gewachsen – und dieses Wachstum wollen wir fortführen.“ Um das zu garantieren, testet Lidl derzeit unter anderem in den USA die Zusammenarbeit mit Online-Lieferdiensten, die es den Kunden ermöglichen sollen, sich Produkte aus stationären Geschäften liefern zu lassen.

PayPal: Abschied vom Rechnungskauf in den USA

PayPal nimmt in den USA den Kauf auf Rechnung ab dem 19. April aus seinem Sortiment und hat seine allgemeinen Geschäftsbedingungen dahin gehend bereits geändert. Ob sich auch Kunden aus anderen Ländern von der Bezahlmethode verabschieden müssen, ist noch unklar. Der Abschied vom Rechnungskauf ist jedoch nicht die einzige Neuerung, die PayPal für den US-amerikanischen Markt parat hat. Welche Änderungen weiterhin auf die dortigen Kunden zukommen, haben wir an dieser Stelle zusammengefasst.

Euronics-Geschäftszahlen: Umsatzsteigerung trotz sinkender Mitgliederzahl

Euronics hat während des hauseigenen Kongress' die Geschäftszahlen für das vergangene Jahr präsentiert. Die 1.361 Mitglieder der Verbundgruppe, die sich auf 1.498 Standorte verteilen, generierten zusammengenommen einen Zentralumsatz von 1,47 Milliarden Euro, also 0,4 Prozent also noch im Jahr zuvor. Der Außenumsatz lag wiederum bei 3,4 Milliarden Euro. Wie Euronics-Vorstandssprecher Benedict Kober das Umsatzwachstum erklärte, kann hier nachgelesen werden.

YouGov: Preis-Leistungs-Sieger-Ranking 2018

Die Marktforscher von YouGov haben zusammen mit dem Handelsblatt abermals die Unternehmen ermittelt, die aus Verbrauchersicht für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis stehen. Wie bereits im letzten Jahr konnte sich Lidl vor der Drogeriekette dm und Deichmann den Gesamtsieg sichern. Dafür ist ein Blick in die 37 Einzelkategorien umso spannender. Wie unter anderem Amazon, Ebay, YouTube und WhatsApp abgeschnitten haben, verrät unsere Zusammenfassung.