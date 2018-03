14.03.2018 – Google schraubt am Core-Algorithmus | Shop Apotheke steigert Umsatz und Verluste | Delivery Hero erhöht Kapital

Google hat am Core-Algorithmus geschraubt, die Shop-Apotheke steigert ihren Umsatz bei größeren Verlusten und Delivery Hero führt eine Kapitalerhöhung durch.

Google hat nach eigenen Angaben ein umfassendes Update am Core-Algorithmus durchgeführt. Das Update sorgte für reichlich Bewegung in den Suchergebnissen. Es gebe aber keine Probleme bei den Seiten, die nach dem Update schlechter platziert sind. Vielmehr habe das Update dazu gedient, „Seiten besser zu platzieren, die vorher unterbewertet waren“, schreibt t3n.de. Für Seiten, die im Ranking gefallen sind, ist das eine weniger gute Nachricht: Es gibt keinen Fix, um die verlorenen Plätze wieder gut zu machen. Über die genauen Einzelheiten des Updates schweigt Google sich aus. Es könne laut t3n.de aber sein, dass das Update die mobilen Faktoren von Seiten betrifft – Google hat sich in jüngster Zeit explizit auf eine Mobile-First-Strategie festgelegt.

There’s no “fix” for pages that may perform less well other than to remain focused on building great content. Over time, it may be that your content may rise relative to other pages.