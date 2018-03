Gastartikel: Die wichtigsten Magento-Trends für Händler 2018

Welche Möglichkeiten präsentiert Magento für Händler im Jahr 2018? Welche neuen Features bietet das Onlineshop-System in seiner aktuellen Version an und welchen Mehrwert schaffen diese? Lohnt sich ein Umstieg auf Magento? Eine Übersicht über alle aktuellen Entwicklungen und Trends im Magento-Kosmos.

© Meet Magento

Seit nunmehr zehn Jahren wird das Onlineshop-System Magento auf der ganzen Welt eingesetzt. Über 250.000 Onlineshops nutzen mittlerweile die Plattform, Forrester Research und Gartner verliehen ihr jüngst sogar den Titel “Leader”. Die Zahlen sprechen für sich: der Umsatz von Händlern, die Magento einsetzen, wächst um 30 Prozent schneller im Vergleich zur Verwendung anderer Plattformen. Dieser Erfolg liegt auch darin, dass Magento Inc. in regelmäßigen Abständen neue Features und Updates veröffentlicht. Individuelle Kundenwünsche können so in kürzester Zeit umgesetzt werden. 2018 bietet Magento Händlern so viele Möglichkeiten wie noch nie.

Neue Features in der Version 2.2.2

Im Dezember 2017 erschien mit Magento 2.2.2 die neueste Version. Für die auslaufende Produktversion Magento 1.x ist derweil noch kein End-of-Life bekannt, im Jahr 2018 ist der Support in jedem Fall noch gewährleistet. Sobald ein Datum für das End-of-Life festgelegt ist, muss dieses mindestens 18 Monate vorher angekündigt werden.

Die neuen Features in der Version 2.2.2 helfen dabei, die Customer-Experience noch schlanker und reibungsloser zu gestalten. Als Shopbetreiber ist es nun möglich, noch tiefere Einblicke in die eigenen Geschäftsprozesse zu erhalten.

Advanced Reporting

Unter den neuen Features ist das Advanced Reporting. Mit diesem kann man Bestellungen, Artikel und Kundendaten analysieren und visualisieren. Das Einkaufsverhalten der Kunden lässt sich so noch genauer beobachten. Das Advanced Reporting gewährleistet insgesamt die kontinuierliche Optimierung der eigenen E-Commerce-Plattform.

Magento Shipping

Ein weiteres neues Modul ist Magento Shipping. Leistungsstarke Automatisierungsfunktionen helfen, die Versandabwicklung mit nationalen und internationalen Transportdienstleistern zu vereinfachen. Gleichzeitig können Kunden kostengünstigere und bequemere Versandoptionen angeboten werden.

Instant-Purchase-Funktion

Daneben wurde die Instant-Purchase-Funktion eingeführt, hiermit ist nun ein One-Click-Checkout möglich. Magento ist die weltweit erste Onlineshop-Software, die ein solches Feature von Haus aus anbietet. Mithilfe der Funktion wird den Kunden ein schnellerer und einfacherer Kaufprozess geboten. Die Länge des Kaufprozesses wird um bis zu 90 Prozent reduziert und das Risiko des Kaufabbruchs deutlich gesenkt.

Dotmailer

Als weitere Verbesserung wurde mit dotmailer ein Dienst für die Automatisierung des E-Mail-Marketings integriert, der auf den in Magento verfügbaren Daten basiert. Damit ist es möglich, E-Mail-Kampagnen mit minimalem Aufwand einzurichten und zu starten und auch SMS- oder Push-Benachrichtigungen zu organisieren.

Die Einrichtung von E-Mail-Kampagnen ist mit dotmailer in nur wenigen Minuten mithilfe von Drag & Drop Templates möglich (© Dotmailer)

Magento Functional Testing Framework

Funktionstests für eine Magento-Anwendung können nun jederzeit entwickelt und durchgeführt werden. Dafür steht mit dem Magento Functional Testing Framework eine plattformunabhängige Open-Source-Testing-Lösung zur Verfügung.

Magento Order Management

Mithilfe von Magento Order Management lassen sich in einer zentralen Instanz alle Lager-, Bestell -und Fulfillment-Prozesse verwalten bzw. generieren. Die Magento-Lösung hilft, auf die Vielfalt an individuellen Kundenbedürfnissen bezüglich Versand und Lieferung einzugehen. Durch diese hohe Variabilität und Performance profitieren vor allem Organisationen mit mehreren Handelsunternehmen davon, wie etwa Einkaufszentren oder Franchise-Partnernetzwerke.

Magento Social

Mit Magento Social erfolgt die Synchronisierung eines Magento-Shops mit sozialen Netzwerken. In nur wenigen Klicks wird so die Präsentation der angebotenen Produkte auf Facebook ermöglicht. Hiermit wird der Trend des Social-Commerce aufgegriffen, neue Zielgruppen können erreichen und die eigene Reichweite erhöht werden.

Ein System – viele Nutzungsmöglichkeiten

Seit fast zwei Jahren kann man Magento auch als Cloud Edition in der Amazon-Cloud-Infrastruktur nutzen. Neben dem Thema Cloud-Business steht bei Magento aber auch das Thema B2B im Fokus. B2B-Funktionalitäten sind schon seit jeher Bestandteil von Magento, somit ist die Software perfekt auf den Trend der wachsenden Bedeutung von B2B im E-Commerce abgestimmt. Ein weiterer Entwicklungsschwerpunkt liegt im Bereich Business Intelligence. In Magento Business Intelligence kollidieren, verknüpfen und ändern Anwender sämtliche Informationen von unterschiedlichen Quellen in einem einzigen cloud-basierten Data-Warehouse.

Allen Usern steht mit Magento Open Source eine kostenlose Community-Variante von Magento zur Verfügung.

Die Zukunft von Magento

Die stetige Weiterentwicklung von Magento zeigt sich in einer enormen Anwendungsbreite. In unterschiedlichsten Branchen und Unternehmen findet die Software heute Anwendung. Es kaufen bereits über 50 Millionen Menschen in Online-Shops auf Magento-Basis ein. Bis 2020 soll diese Userzahl auf über 100 Millionen steigen. Auch zukünftig wird Magento weiter in seine Entwicklung investieren, um Trends im E-Commerce zu kreieren und neue Features zur Verfügung stellen zu können.

Am 18. & 19. Juni 2018 findet die 12. Meet Magento DE statt – das größte E-Commerce-Event für Magento in Deutschland. Händler erhalten vergünstigten Eintritt für die Meet Magento DE – und mit dem Code MM18DE-HÄNDLERBUND noch einmal zusätzliche 25 Euro Rabatt! Zu den Teilnehmern zählen die wichtigsten Insider aus dem E-Commerce- und Magento-Umfeld. Die Meet Magento bietet die ideale Gelegenheit, sich mit anderen Händlern, Systemintegratoren, Entwicklern, Agenturen, Service-Providern u.v.m. zu den neuesten Trends auszutauschen!

Weitere Informationen und Tickets