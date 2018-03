Top-Themen: Auslandsversand soll billiger werden | Amazon schließt Vendor Express | Bad-Ads-Report von Google | Ebay startet neues Feature | E-Commerce-Index von Metoda

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es um eine neue EU-Verordnung, Amazon, Google, Ebay und um den aktuellen E-Commerce-Index von Metoda.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

EU-Verordnung: Auslandsversand könnte billiger werden

Die vergleichsweise hohen Preise für Auslandssendungen, die oftmals drei- bis fünfmal teurer sind, als dies bei Sendungen im Inland der Fall ist, könnten demnächst wegfallen. Das Europäische Parlament hat eine EU-Verordnung verabschiedet, die mehr Transparenz in den Paketmarkt bringen soll. Geplant ist unter anderem, dass Paketdienstleister dazu verpflichtet werden, ihre Preise für grenzüberschreitende Sendung offenzulegen. Was die neue Verordnung noch alles bereithält, kann an dieser Stelle nachgelesen werden.

Amazon: Ende von Vendor Express

Das Großhandelsprogramm Amazon Vendor Express soll im Januar 2019 vollständig beendet werden. Das hat Amazon den teilnehmenden Händlern bereits in einer E-Mail mitgeteilt, in der der Verkaufsriese sie zugleich dazu ermutigt, ihre Produkte dann über den normalen Online-Marktplatz zu verkaufen. Berichten zufolge wird Amazon schon ab dem 21. Mai 2018 keine Aufträge mehr entgegennehmen. Um was es sich bei Amazon Vendor Express überhaupt handelt und was die möglichen Gründe für die Einstellung sein könnten? Hier haben wir die Antworten!

Google: Veröffentlichung des Bad-Ads-Reports

Wie aus dem aktuellen Bad-Ads-Report von Google hervorgeht, hat die Suchmaschine allein im letzten Jahr insgesamt 3,2 Milliarden betrügerische Online-Anzeigen herausgefiltert. Dabei zeigt sich, dass die Quote von Jahr zu Jahr erheblich steigt, denn 2016 waren es beispielsweise noch zwei Milliarden und 2015 wiederum 700 Millionen. Einer der Gründe für die Filterung: 130 Millionen Anzeigen wollten das Anzeigennetzwerk täuschen und Regeln umgehen.

Ebay: Start von „Shop The Celebrity Look“

Ebay hat ein neues Feature freigeschaltet, das auf künstliche Intelligenz basiert. Es nennt sich „Shop The Celebrity Look“ und erlaubt den Kunden in etwa das, was der Name bereits andeutet. Dementsprechend können Kleidungsstücke von Prominenten, die auf Bildern zu sehen sind, gekauft werden. Auch günstigere Alternativen sollen angezeigt werden. Ebay arbeitet hierfür mit der Plattform Time Inc. zusammen, die den exklusiven Content beisteuert. „Shop The Celebrity Look“ beschränkt sich zunächst auf Großbritannien.

E-Commerce-Index: Baumarktprodukte sehr gefragt

Metoda hat den E-Commerce-Index für den Monat Februar vorgelegt. Insgesamt erreichte dieser einen Wert von 1.565 Punkten, also 142 Punkte mehr als noch im Februar 2017. Vor allem Produkte aus den Kategorien „Baumarkt“ und „Baby“ waren sehr gefragt. Dafür ging es für andere Bereiche wie „Garten“, „Bekleidung“ sowie „Elektronik“ merklich nach unten. „Arktische Kaltluft hat nicht nur die Temperaturen in den Keller ge-, sondern auch den Konsumenten die Lust auf vorbereitende Gartenarbeiten gründlich ausgetrieben“, so das Resümee von Metoda.