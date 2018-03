Erstellt am 16. März 2018

Video der Woche: Vom Luxusgirl zur Nonne und vom Nerd zum Fan – ReBuy startet Videokampagne

Manche Produkte „leben“ viel länger als andere und haben die Möglichkeit, verschiedene Menschen glücklich zu machen. Wie das geht? – Zum Beispiel, indem sie irgendwann verkauft werden und dann in das Leben eines neuen Besitzers treten. – Genau solche Szenarien führt der Recommerce-Anbieter ReBuy in seiner neuen Werbekampagne vor Augen.

In insgesamt drei Videos wird je der Werdegang eines Produkts verfolgt: In einem Clip verkauft beispielsweise ein Luxusgirl eines ihrer Handys. Dieses wird dann von ReBuy geprüft, überholt und findet schließlich bei einer Nonne ein neues Zuhause. In den anderen Fällen wechselt eine Spielekonsole und eine Kamera den Besitzer – und diese könnten ebenfalls kaum unterschiedlicher sein.

„Bei den TV-Spots wurde bewusst auf konträre Typen gesetzt“, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung. „Mit den neuen TV-Spots ist ein Meilenstein unseres neuen Markenauftritts erreicht. Ab sofort verdoppeln wir auch die ReBuy-Garantie von 18 auf 36 Monate, was dreimal der gesetzlichen Vorgabe für Neuware entspricht und einmalig im Markt ist“, kommentiert Wolfgang Röbig, CCO bei ReBuy.