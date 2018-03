20.03.2018 – FinTech-StartUp Innolend am Ende? | Papst Franziskus äußert sich zum Internet | Start des Gutscheinportals Wondercashback

Heute in den Nachrichten: Das FinTech-StartUp Innolend, eine Finanzierungslösung für kleine und mittelständische Unternehmen, wird angeblich liquidiert, Papst Franziskus schreibt in seinem neuen Buch „Gott ist jung“ auch über das Internet und Online-Shopper können ein weiteres Gutschein- und Cashback-Portal nutzen.

© Boris Stroujko - Shutterstock.com

Innolend: Rocket-StartUp angeblich Geschichte

Ein StartUp, das von Rocket Internet mit unterstützt wurde, scheint demnächst von der Bildfläche zu verschwinden. Nach Berichten von Deutsche StartUps handelt es sich dabei um Innolend – einem FinTech-StartUp, das mit dem Slogan „Die Finanzierungslösung für KMUs“ wirbt. Entsprechend hat es sich Innolend zur Aufgabe gemacht, kleine und mittelständische Unternehmen finanziell unter die Arme zu greifen. Gründerszene spricht von Krediten zwischen 5.000 und 250.000 Euro, wofür Innolend „eine Gebühr zwischen 0,5 bis 1,2 Prozent der Forderungssumme“ forderte. Nach Informationen von Gründerszene ist eine Folgefinanzierung nicht zustande gekommen, was dafür gesorgt hat, dass das 2016 gestartete FinTech-StartUp nun liquidiert wird. Die Homepage von Innolend ist derzeit jedoch noch zu erreichen.

Papst Franziskus schreibt über den Einfluss des Internets

Der amtierende Papst Franziskus hat ein Buch geschrieben, in dem es unter anderem auch um das Internet geht und wie das Netz Jugendliche beeinflusst. Ein Auszug aus „Gott ist jung“ ist exklusiv bei der Augsburger Allgemeinen erschienen, was von Heise Online aufgegriffen wurde. So heißt es unter anderem in dem Werk: „[…] das Internet gibt den Jugendlichen das Gefühl, Teil einer einzigen großen Gruppe zu sein. Doch das Problem des Internets ist die Virtualität: Das Netz lässt die Jugendlichen in der Luft hängen und macht sie daher extrem flatterhaft.“ Heise Online schreibt, das damit wohl vor allem die sozialen Netzwerke gemeint sein dürften. Gleichzeitig gibt Papst Franziskus jedoch auch einen Rat auf den Weg und meint: „Ich denke, ein effizienter Weg, uns zu retten, ist das Gespräch, der Dialog zwischen den Jungen und den Alten […].“

Wondercashback: Neues Gutscheinportal startet

Mit Wondercashback ist ein neues Gutschein- und Cashback-Portal an den Start gegangen, das Konsumenten beim Kauf im Netz nutzen können. Laut der Pressemitteilung kann Wondercashback zu Beginn bei knapp 1.000 Online-Shops und -Plattformen verwendet werden – darunter Notebooksbilliger.de, Check24 sowie der Lieferservice von Rewe. „Wir erhalten für die Vermittlung eine Provision vom Händler gutgeschrieben. Einen Großteil der Provision reichen wir an dich weiter. Ist das nicht fair?“, schreibt Wondercashback auf seiner Seite. Geschäftsführer Sven Jaschan führt weiter aus: „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, nichts zu überfrachten. Es soll durch Einfachheit Spaß machen, zu shoppen und dafür noch Geld zurück zu bekommen.“