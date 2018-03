Top-Themen: Gefälschte Amazon-Werbung bei Google | Erneuter Shitstorm für H&M | Erfolgreiches Jahr 2017 für Home24 | Amazon Key: Weiterhin kein Vertrauen | Paketshop-Betreiberin offenbart Betrugs-Masche

Die Woche hat mit Neuigkeiten von Google, H&M, Home24, Amazon und dem Ärgernis des Paketbetruges begonnen.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

Google zeigt gefälschte Amazon-Werbung an

Betrüger in den USA konnten jetzt den Sicherheitsmechanismus bei Google überlisten und gefälschte Amazon-Werbung in die Suchergebnisse einschleusen. So wurde den Usern eine Werbung ausgespielt, die zwar den Anschein machte, vom Online-Händler zu stammen, per Link allerdings „zu einer gefälschten Support-Website“ weitergeleitet hat. Internetnutzern wurde auf der Website ein vermeintliches technisches Problem vorgegaukelt, sie sollten bei einer teuren Support-Hotline anrufen. Die betrügerische Anzeige soll über mehrere Stunden User in die Irre geführt haben.

Boykott-Aufruf gegen H&M

Die schwedische Modekette H&M hat es nicht leicht. Aktuell sieht sich das Unternehmen erneut heftiger Kritik ausgesetzt. Dieses Mal geht es um einen Streit mit dem bekannten Street-Art-Künstler Jason Williams. H&M soll in einer Werbekampagne ungefragt sein Graffiti im New Yorker Stadtteil Brooklyn als Hintergrund verwendet haben. Auf die Unterlassungserklärung des Sprayers reagierte die Modekette ebenfalls mit einer Klage. Die ganze Geschichte gibt es an dieser Stelle.

Home24 veröffentlicht Geschäftszahlen

Der Möbelhändler Home24 kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zurückblicken. Wie die jetzt veröffentlichten Zahlen zeigen, wurde der Verlust deutlich reduziert. Auch der Nettoumsatz stieg von 244 auf 276 Millionen Euro an. Entscheidend für den Erfolg des vergangenen Jahres war vor allem ein starkes viertes Quartal. Was Home24 für die kommenden Monate geplant haben könnte, verraten wir in diesem Beitrag.

Anhaltende Skepsis gegenüber „Amazon Key“

Amazons eigene Zustellvariante „Amazon Key“ stößt noch immer auf große Bedenken. Wie eine aktuelle Studie aus den USA zeigt, will ein Großteil der Befragten den Service nicht nutzen. Besonders die Angst, bestohlen zu werden und der Einblick in die Privatsphäre schrecken die User von Amazon Key ab. Alle Zahlen der Studie hat der Amazon Watchblog parat.

Mit dieser Masche gehen Paketbetrüger vor

Paketbetrug ist stets ein Ärgernis. Dabei gehen die Gauner stets mit unterschiedlichen Maschen vor und bleiben damit häufig ungestraft. Der Logistik Watchblog berichtete heute über eine Paketshop-Betreiberin, die in den letzten zwei Jahren eine Masche besonders häufig erlebt hat. Zum Missfallen der Opfer kann die Polizei in vielen Fällen nichts unternehmen.