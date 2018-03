22.03.2018 – Ex-Uber-Chef Kalanick meldet sich mit weiterem StartUp zurück | Neuer Weltbild-CEO | Bosch bündelt StartUps neu

Heute in den Nachrichten: Der ehemalige Uber-Geschäftsführer Travis Kalanick zeigt sich für ein neues Unternehmen verantwortlich, die Weltbild-Gruppe hat einen neuen Geschäftsführer bekannt gegeben und Bosch hat für seine StartUps eine ehemalige Fabrikhalle umfunktioniert.

Travis Kalanick: Ex-Uber-Chef ist zurück

Der ehemalige Uber-Geschäftsführer Travis Kalanick, der nach etlichen Skandalen die Taxi-Alternative im Juni 2017 verlassen hat, probiert es nun mit einem anderen Unternehmen. Wie t3n berichtet, handelt es sich dabei um das StartUp City Storage Systems (CSS), das leer stehende Immobilien für neue Branchen umfunktioniert. Kalanick investiert demnach nicht nur 150 Millionen Dollar in CSS, sondern wird gleichzeitig auch Geschäftsführer des StartUps, das derzeit 15 Mitarbeiter hat. Neben Travis Kalanick soll auch der Silicon-Valley-Investor Chamath Palihapitiya von Social Capital das Immobilien-StartUp unterstützen.

Weltbild: Christian Sailer ist neuer Geschäftsführer

Die Weltbild-Gruppe hat mit Christian Sailer einen neuen CEO auf ihrer Presseseite bekannt gegeben. Dieser ist bereits seit Anfang 2017 „Geschäftsführer für alle kaufmännischen Bereiche“ und wird zukünftig die gesamte Unternehmensgruppe leiten, die Marken wie Weltbild, Jokers sowie Bücher.de umfasst. Sailer war vor seiner Karriere bei Weltbild unter anderem Chief Financial Officer der A.T.U Gruppe.

Bosch: Technologiekonzern bündelt StartUps neu

Der Technologiekonzern Bosch bündelt seine StartUps nach Angaben von NGIN-Mobility.com künftig unter der Marke „Grow“. Die Jungunternehmen arbeiten in einer ehemaligen Fabrikhalle in der Ludwigsburger Weststadt, die knapp 5.000 Quadratmeter umfasst, Platz für 250 Mitarbeiter bietet und etwa drei Millionen Euro gekostet hat. Geleitet wird Grow von Peter Guse. Zuletzt eröffnete Bosch außerdem einen Campus in Berlin, der sich voll und ganz auf das Thema Internet of Things spezialisiert und Kunden bei der Entwicklung und Umsetzung von Projekten für vernetzte Lösungen beraten soll.