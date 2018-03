23.03.2018 – Paqato jetzt auch für Shopware-Kunden verfügbar | Shell rollt SmartPay deutschlandweit aus | United Internet steigert Umsatz und Gewinn

Zum Freitagmorgen haben wir Neuigkeiten von Paqato, Shell und United Internet parat.

© Shell

Paqato-Software als Shopware-Plugin verfügbar

Paqato, die intelligente Lösung zur Kundenkommunikation und Versandanalyse, kann ab sofort auch von allen Shopware-Kunden genutzt werden. Wie der Logistik-Dienstleister aus Münster selbst bekannt gab, können Online-Händler über das neu hinzugefügte Plugin in Echtzeit alle ihre Sendungen verfolgen. Kommt es zu Störungen oder Verzögerungen, werden die Käufer automatisch vom System informiert. „Mit Paqato haben wir jetzt einen Partner an Bord, der ein Problem löst, das nahezu alle Shopbetreiber haben: Der Händler übergibt mit seinem Paket auch die Kundenkommunikation an den Versanddienstleister. Kommt es aber beim Versand zu Problemen, muss der Händler dafür gerade stehen und bekommt den Unmut des Kunden zu spüren, oft in Form von negativen Shopbewertungen. Das spezielle Angebot für Shopware-Kunden, 100 Pakete im Monat in der Warenwirtschaft kostenlos einzusehen, rundet das tolle Paket ab”, so Shopware-Vorstand Stefan Heyne über die Zusammenarbeit mit Paqato.

Shell: SmartPay erlaubt nun deutschlandweit das Bezahlen direkt an der Zapfsäule

Autofahrer können künftig in ganz Deutschland an mehr als 1.500 Shell-Tankstellen direkt an der Zapfsäule und mit dem Smartphone bezahlen. Nach der Testphase in Hamburg und Berlin rollt das Unternehmen den Service nun deutschlandweit aus. Die SmartPay-Funktion wurde zusammen mit dem Bezahldienstleister PayPal entwickelt und ist innerhalb der Shell App zu finden. Das neue Service-Angebot richtet sich speziell an Kunden, die es eilig haben oder ihr Auto nicht verlassen wollen, heißt es in der dazugehörigen Pressemeldung von Shell. „Wir sind sehr stolz sagen zu können, dass wir einen weiteren Meilenstein in Zeiten der Digitalisierung genommen haben”, bestätigt Emre Turanli, Marketingleiter des Shell Tankstellengeschäfts in Deutschland, Österreich und Schweiz.

United Internet veröffentlicht positiven Geschäftsbericht 2017

Der Internet-Provider United Internet konnte im vergangenen Jahr sowohl seinen Umsatz als auch seinen Gewinn steigern. Der jetzt veröffentlichte Geschäftsbericht zeigt ein Umsatzwachstum von 10,5 Prozent auf rund vier Milliarden Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (das Ebitda) konnte sogar um 17 Prozent auf 980 Millionen Euro gesteigert werden, wie Heise Online schreibt. Auslöser für den positiven Geschäftsabschluss ist unter anderem die Übernahme des Mobilfunkanbieters Drillisch. United Internet hat den Telekommunikationsanbieter im September letzten Jahres übernommen und konnte ebenfalls ein Umsatzwachstum auf drei Milliarden Euro verzeichnen. Auch für 2018 gibt das Unternehmen bereits jetzt optimistische Prognosen heraus.