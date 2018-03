Top-Themen: Gewinneinbruch bei Zooplus | Härtere Gesetze für Facebook und Co. | Commerzbank stoppt Facebook-Werbung | Neuerungen bei Zalando

Zum Ende der Woche gab es noch mal Neuigkeiten von Zooplus, der EU, Commerzbank und gleich doppelt von Zalando.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

Zooplus mit deutlichen Gewinneinbrüchen

Der Haustierbedarfshändler Zooplus konnte im vergangenen Geschäftsjahr einen deutlichen Umsatzanstieg verzeichnen. Wie der jetzt veröffentlichte Jahresbericht zeigt, hat das Unternehmen 2017 erstmals die Milliardenmarke geknackt und insgesamt 1,11 Milliarden Euro umgesetzt. Allerdings musste sich Zooplus auch mit einem herben Gewinnverlust abfinden. Aufgrund der hohen Investitionen belief sich das positive Ergebnis vor Steuern auf lediglich 4,1 Millionen Euro. 2016 waren es noch 17,9 Millionen Euro. Wie Dr. Cornelius Patt, Vorstandsvorsitzender der Zooplus AG, die aktuellen Zahlen bewertet, verraten wir hier.

EU fordert härtere Verbraucherschutzregeln

Die Europäische Union fordert in einem für April angekündigten Schreiben striktere Regeln für die großen Technologie-Unternehmen wie Facebook und Google. In dem Dokument geht es unter anderem um mehr Transparenz vonseiten der großen Konzerne. Zusätzlich sollen künftig die Verbraucherschützer mehr Befugnisse erhalten, um eigenmächtig Geldstrafen verhängen zu können. Die neuen Regelungen sollen in Zukunft den vollen Schutz der persönlichen Daten garantieren.

Commerzbank pausiert Kampagnenschaltungen auf Facebook

Der Skandal um die vom britischen Datenunternehmen Cambridge Analytica gestohlen Facebook-Daten zieht auch hierzulande seine Kreise. So hat die Commerzbank jetzt mitgeteilt, sämtliche auf Facebook laufenden Werbekampagnen vorerst pausieren zu lassen. „Wir möchten der aktuellen Aufklärung den notwendigen Raum geben und zum gegebenen Zeitpunkt entscheiden, wie wir hier weitermachen“, erklärt Uwe Hellmann, Leiter Brand Management bei der Commerzbank AG, den Schritt. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hatte sich nach langem Schweigen erst kürzlich zu dem Vorfall öffentlich geäußert und Besserung versprochen.

Zalando: Neue App und Produktlinie

Zalando hat nun auch den Schritt ins Kosmetik-Gewerbe gewagt und mit „Zalando Beauty“ seine eigene Kosmetik-Kategorie gelauncht. Kunden können nun über den Online-Shop über 4.000 Produkte von 120 Marken bestellen. Die Zalando Beauty Welt lässt sich außerdem auch live in einem neuen Store in Berlin erleben. Zusätzlich hat der Modehändler auch seine neue App „Wardrobe“ an den Start gebracht. Was die alles kann, lässt sich an dieser Stelle nachlesen.