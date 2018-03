26.03.2018 – Zuckerberg entschuldigt sich per Zeitungsanzeige | Zalando legt neues Hauptquartier auf Eis | Etsy hat 1,9 Millionen Händler

Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat sich in Zeitungsanzeigen für den Datenskandal entschuldigt, Zalando legt seine Pläne für das neue Hauptquartier in Berlin-Kreuzberg auf Eis und Etsy hat 1,9 Millionen Händler – der Großteil von ihnen ist weiblich.

© catwalker / Shutterstock.com

Zeitungsanzeigen: Mark Zuckerberg bittet um Entschuldigung

In mehreren britischen und US-amerikanischen Zeitungen fand sich eine Anzeige von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. „Wir haben die Verantwortung, Ihre Daten zu schützen“, heißt es in den Zeitungsanzeigen laut Heise Online. „Wenn wir das nicht können, haben wir sie nicht verdient.“ Die ganzseitige Anzeige, die nur mit einem kleinen Facebook-Logo versehen war, wurde von Zuckerberg unterschrieben. Zuckerberg spricht The Verge zufolge auch von einem „Vertrauensbruch“ und bedaure, dass man nicht mehr für die Nutzer getan habe. „Ich verspreche, dass ich es besser machen werde“, so der Facebook-Chef. Es ist die erste schriftliche Entschuldigung von Zuckerberg im Datenskandal um Cambridge Analytica.

Facebook took out full page ads in the NYT, WSJ, WashPost, and 6 UK papers today https://t.co/kMA822kTpU pic.twitter.com/CUEYwyWuTT — Brian Stelter (@brianstelter) 25. März 2018

Rolle rückwärts: Zalando legt neues Hauptquartier auf Eis

Eigentlich wollte Zalando sein Hauptquartier nach Berlin-Kreuzberg verlegen. Auf der Brache an der Cuvrystraße habe das Unternehmen 34.000 Quadratmeter Bürofläche mieten wollen, so Gründerszene. „Leider mussten wir im Laufe der Bauarbeiten aber feststellen, dass vertraglich festgelegte Fristen und Meilensteine seitens der Cuvrystraße 50-51 Berlin GmbH nicht eingehalten wurden“, erklärte Zalando-Sprecherin Nadine Przybilski. Man habe Zweifel, dass alles rechtzeitig fertig werde. Deshalb sei Zalando vom Mietvertrag zurückgetreten. In Kreuzberg hatte sich auch Protest gegen das neue Hauptquartier des Modehändlers formiert. Damit habe der Rückzug aber nichts zu tun, versichert Zalando. Artur Süßkind, Eigentümer und Bauherr der Cuvry-Brache, sieht unterdessen keine Gefährdung der rechtzeitigen Fertigstellung und Übergabe des Gebäudes. Der Rücktritt von Zalando sei seiner Meinung nach deshalb auch nicht gerechtfertigt.

Etsy hat 1,9 Millionen größtenteils weibliche Händler

Der Handmade-Marktplatz Etsy verzeichnet 1,9 Millionen Händler, wie CEO Josh Silverman im Interview mit Cnet nun erklärte. „87 Prozent dieser Händler sind Frauen, die jeden Tag aufwachen und darauf bauen, dass wir einen guten Job machen“, so Silverman. „Und es ist entscheidend, dass wir ihnen gegenüber verantwortlich sind.“ Etsy müsse deshalb auch umsichtig mit seiner Kostenstruktur umgehen, da das Geld direkt von den Händlern komme. Der Marktplatz hatte vor einigen Monaten mit Schwierigkeiten zu kämpfen, konnte Ende 2017 aber sein erstes Quartal mit einem Umsatz von über einer Milliarde Dollar abschließen.