Das neue Onlinehändler Magazin Q2 2018: Werbemöglichkeiten auf Online-Marktplätzen, 10-Punkte-Plan zur DSGVO und alles, was Sie über E-Mail-Marketing wissen müssen

Aufgepasst und aufgehorcht: Das neue Onlinehändler Magazin ist da. – Und dabei handelt es sich um ein ganz besonderes Exemplar! Wir haben nämlich unserem Magazin eine Rundum-Kur verpasst. Es ist nun 144 Seiten stark und wartet mit einem noch umfangreicheren Themenspektrum auf. Jetzt lesen!

Foto- und Bildrechte – Basics für Online-Händler

Noch immer gehören Verstöße gegen Urheber- und Markenrechte zu den häufigsten Abmahngründen. Doch was genau darf man als Online-Händler eigentlich? Wo ist die Grenze zwischen einem geklauten Bild und einer legal genutzten Abbildung? Wie sichert man sich als Urheber die Rechte an seinen eigenen Bildern und was darf man mit Stockfotos von Fotolia und Co. alles machen? – Diese und weitere Fragen zum Thema beantwortet Rechtsanwältin Yvonne Bachmann in ihrem Beitrag (ab S. 20).

Werbemöglichkeiten auf Online-Marktplätzen

Werbung ist für Händler das A und O. Denn ohne Werbung können die eigenen Produkte noch so hochwertig und das Preis-Leistungs-Verhältnis noch so gut sein – wenn niemand auf das Angebot aufmerksam wird, gibt es keine Verkäufe. Doch welche Werbemöglichkeiten gibt es eigentlich? Gibt es einen Weg abseits von Google AdWords? Ja, meint unsere Redakteurin Julia Ptock und wirft in ihrem entsprechenden Artikel (ab S. 70) einen Blick über den Google-Tellerrand und hin zu Ebay, Amazon, real.de, Allyouneed und Co. In übersichtlichen Infoboxen werden die gesammelten Ergebnisse immer auch noch einmal zusammengetragen.

Alles, was Sie über E-Mail-Marketing wissen sollten

Die E-Mail gehört zu den vielversprechendsten Möglichkeiten, mit den Kunden in Kontakt zu treten und zu bleiben. Newsletter halten die Kundschaft auf dem Laufenden, können aktuelle Angebote publik machen und stärken die Kundenbindung. Doch natürlich sollten Händler auch in Sachen Newsletter einige Aspekte hinsichtlich Form, Aufbau und Struktur beachten – je nachdem, wie die Kundengruppe aussieht und welches Ziel verfolgt werden soll.

Und auch die Wahl des richtigen E-Mail-Marketing-Anbieters dürfte dem ein oder anderen Händler schon Kopfzerbrechen bereitet haben. Von den rechtlichen Hürden und Erfordernissen ganz zu schweigen. In einer großen Tabelle haben wir einige Anbieter miteinander verglichen, sodass Sie hier nachschlagen können, welches Tool das Richtige für Sie ist. Nützliche Tipps und Ratschläge finden Sie im Beitrag ab S. 88.

Kundenbeschwerden, DSGVO, Entwicklungen der Erotikbranche und und und...

Sie wollten schon immer einmal wissen, wie Zalando eigentlich mit Kundenbeschwerden umgeht? Sie fragen sich, welche Entwicklungen die Erotikbranche in den vergangenen Jahren hingelegt hat. Oder, ob Sie eigentlich für den Start der neuen Datenschutzgrundverordnung gerüstet sind? – Dann ist unser neues Onlinehändler Magazin genau das Richtige für Sie.

Die Ausgabe Q2 2018 steht ab sofort kostenlos online für Sie zum Lesen bereit.

Sie wollen das Magazin lieber in den Händen halten und immer mal durchblättern? Dann können Sie sich das Magazin natürlich auch im Print-Format bestellen – einzeln oder im Abo. Das Bestellformular finden Sie unter diesem Link:

Wir wünschen viel Spaß und freuen uns immer über Anmerkungen, Lob und auch Kritik!