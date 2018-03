Top-Themen: Ebay ändert AGB | Mobile-First-Index offiziell gestartet | Geschäftszahlen von H&M | Amazon kooperiert mit der Schweizerischen Post

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es um Ebay, Google, H&M und um Amazon.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

Ebay: Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Ebay-Händler haben derzeit eine E-Mail vom Online-Marktplatz erhalten, in der es darum geht, dass sich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen ab dem 1. Mai 2018 ändern werden. So wechselt unter anderem der direkte Vertragspartner: Während bisher nahezu alle Verträge zum Handel mit und auf Ebay direkt mit Ebay Europe S.à r.l. in Luxemburg geschlossen wurden, ist ab dem 1. Mai für hiesige Ebay-Nutzer die Ebay GmbH in Kleinmachnow neuer Vertragspartner. Welche Änderungen die AGB weiterhin bereithalten, haben wir an dieser Stelle zusammengefasst.

Google: Mobile-First-Index startet offiziell

Google hat nach monatelanger Ankündigung nun offiziell seinen mobilen Index gestartet. Das bedeutet, dass fortan zunächst mobile Webseiten und nicht mehr Desktop-Webseiten gescannt und standardmäßig verwendet werden und die Indexierung dahin gehend angepasst wird. Damit will Google der Entwicklung hin zur steigenden Mobile-Nutzung erfolgreich Rechnung tragen. Was Website-Betreiber nun beachten sollten? Hier geben wir erste Anregungen und Einblicke.

H&M: Schwedische Modekette strauchelt weiter

Der schwedische Modehändler H&M hat seine Geschäftszahlen bekannt gegeben, die den Zeitraum vom 1. Dezember 2017 bis zum 28. Februar 2018 abdecken. Mit den Ergebnissen kann das Unternehmen alles andere als zufrieden sein, denn der Umsatz ging um 1,7 Prozent auf rund 4,5 Milliarden Euro nach unten. Beim Gewinn sah es sogar noch schlechter aus: Dieser sank um 44 Prozent auf knapp 134 Millionen Euro. „Der rasante Wandel im Einzelhandel setzt sich fort. Wie bereits zuvor erwähnt, war der Jahresbeginn schwierig“, fasste H&M-Geschäftsführer Karl-Johan Persson die Zahlen zusammen.

Amazon: Markteintritt in die Schweiz soll endlich Wirklichkeit werden

Immer wieder wurde in der Vergangenheit bereits darüber gemunkelt, nun verdichten sich die Zeichen erneut: Angeblich wird Amazon noch in diesem Jahr offiziell in der Schweiz an den Start gehen. Ein neuer Kooperationsvertrag mit der Schweizerischen Post soll darauf hindeuten, dass es sogar schon in den kommenden Monaten losgehen könnte. Der Amazon Watchblog hat zusammengefasst, was sich dadurch für die Schweizer Konsumenten, die gerne bei Amazon bestellen, alles ändern würde.