Top-Themen: Lesara soll aufpolierte Zahlen präsentiert haben | Otto freut sich über starke Geschäftszahlen | Warnstreiks von DHL-Mitarbeitern | Bertelsmann mit Rekordergebnis

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es um den Online-Discounter Lesara, Geschäftszahlen von Otto, Warnstreiks von DHL-Mitarbeitern und Bertelsmann im Positivtrend.

Online-Discounter Lesara soll aufpolierte Zahlen präsentiert haben

Nach neuesten Informationen soll der Mode-Discounter Lesara in den vergangenen Jahren mit geschönten Geschäftszahlen an die Öffentlichkeit gegangen sein. Der Mitgründer Roman Kirsch hat in einem Interview dazu Stellung bezogen. Kirsch erklärte, dass neue Investoren andere Umsatzzahlen erhalten würden. Die „echten" Zahlen wurden nach Retouren und Mehrwertsteuer erwirtschaftet, den Investoren und der Öffentlichkeit präsentierte das Unternehmen jedoch Jahr für Jahr die doppelt so hohe Zahl, selbstverständlich ohne die Abzüge mitzurechnen. Dabei stellten diese Geschäftszahlen für das erst 2013 gegründete Unternehmen ein ordentliches Wachstum dar, weswegen in E-Commerce-Kreisen Lesara bereits der Titel „Wunderkind“ verliehen wurde. Wie genau die echten Zahlen aussehen, können Sie an dieser Stelle nachlesen.

Otto freut sich über starke Zahlen

Der Otto-Konzern konnte seinen Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 um 8,5 Prozent auf fast drei Milliarden Euro steigern. Diesen Erfolg wolle man weiter ausbauen. Besonderer Fokus liegt dabei auf E-Commerce und IT. Das neue Image als digitalisiertes Groß-Unternehmen und Innovator soll in den kommenden Monaten noch verstärkt werden. Hierfür plant Otto für das Geschäftsjahr 2018/19 mit Investitionen von etwa 100 Millionen Euro, die vor allem in knapp 1.400 Neueinstellungen fließen sollen. Wie Otto genau den Wandel vom Händler zur Plattform weiterhin vollziehen will, sehen Sie hier.

Warnstreiks bei DHL

Pünktlich zu Ostern kündigen Mitarbeiter der Post-Tochter DHL Delivery Berlin Warnstreiks an. Die Logistikmitarbeiter wollen den Druck auf die laufenden Tarifverhandlungen erhöhen. So fordert Verdi Medienberichten zufolge unter anderem Lohnerhöhungen und bessere Bedingungen für Angestellte in der Speditions-, Logistik- und Paketdienstbranche. Die Streiks könnten dazu führen, dass so manch eine Osterbestellung nicht rechtzeitig zugestellt werden kann. Neben der Hauptstadt Berlin seien auch die Regionen Potsdam, Kleinmachnow sowie Großbeeren betroffen. Was genau die DHL dagegen machen will, erfahren Sie hier.

Bertelsmann mit Rekordergebnis

Bertelsmann hat glänzende Geschäftszahlen vorgelegt. Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr um 1,4 Prozent auf 17,2 Milliarden Euro. Das Operating Ebitda wuchs um 2,7 Prozent auf über 2,6 Milliarden Euro. Bertelsmann konnte dazu das Konzernergebnis von 1,1 Milliarden Euro auf 1,2 Milliarden Euro steigern. Vor allem im digitalen Bereich des Unternehmens ist in den vergangenen Jahren viel passiert. Aktuell ist der digitale Anteil am Konzernumsatz mit 46 Prozent angegeben, 2011 lag er noch bei 30 Prozent. Wie die zukünftigen Ziele von Bertelsmann aussehen, finden Sie hier.