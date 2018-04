Top-Themen: Händlerbund-Abmahnstudie | Schießerei in der YouTube-Firmenzentrale | Spotify: Börsenstart an der Wall Street | Yoopies in Deutschland gestartet

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es um die aktuelle Abmahnstudie des Händlerbundes, YouTube, Spotify und Yoopies.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

Aktuelle Händlerbund-Abmahnstudie

In regelmäßigen Abständen untersucht der Händlerbund Abmahnungen auf ihre Gründe und Konsequenzen. In der aktuellen Studie zeigt sich unter anderem, dass die Zahl der Betroffenen gestiegen ist und immer mehr Abmahnungen in einem zeit- und kostenaufwendigen Gerichtsverfahren enden. So bekam laut der Studie jeder dritte Händler im vergangenen Jahr mehr als eine Abmahnung. Am häufigsten, mit 57 Prozent, wurden demnach Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht abgemahnt. Die Mehrheit der Händler (43 Prozent) musste durchschnittlich bis zu 500 Euro pro Mahnung zahlen. Weitere Details zur Abmahnstudie lesen Sie hier.

Schießerei in der YouTube-Firmenzentrale

In der Firmenzentrale von YouTube in Nordkalifornien hat eine Frau am Dienstag mit einer Handfeuerwaffe drei Menschen verletzt und anschließend allem Anschein nach sich selbst erschossen. Ein Mann soll sich im kritischen Zustand befinden. Zu den Hintergründen ist bisher wenig bekannt. Mehreren Medienberichten zufolge soll es sich dabei um eine Beziehungstat gehandelt haben. Die Frau soll versucht haben, ihren Freund und YouTube-Mitarbeiter zu erschießen. Weitere Spekulationen gehen davon aus, dass es sich bei der Schützin um eine YouTuberin handeln könnte, die schon des Öfteren durch Hassbotschaften aufgefallen sei. Mehr zu dem Thema erfahren Sie an dieser Stelle.

Spotify: Börsenstart an der Wall Street

Der Musik-Streamingdienst Spotify ist am Dienstag an der New Yorker Börse gestartet. Nach dem erfolgreichen Börsendebüt liegt der Wert des Unternehmens bei satten 30 Milliarden Dollar. Damit zählt der Spotify-Börsengang zum fünftgrößten in der Tech-Branche. Der Musikdienst reiht sich nämlich direkt hinter die Branchengiganten Alibaba, Facebook, Snapchat sowie Google ein. Wie genau die Zahlen beim Eröffnungskurs an der Wall Street aussahen, können Sie hier nachlesen.

Yoopies in Deutschland gestartet

Yoopies, eine Plattform zur Vermittlung von Kinderbetreuung, ist in Deutschland gestartet. Auf dem Online-Portal können Eltern dank über 50 Suchkriterien verifizierte Babysitter, Tagesmütter und Nannys für die Betreuung ihres Nachwuchses finden. Gleichzeitig übernimmt Yoopies die gesamte Administration wie etwa die Erstellung der Rechnungen, Monatsübersichten der Buchungen und eine Jahresübersicht für die Steuererklärung, da Kinderbetreuung steuerlich absetzbar ist. Yoopies wurde 2012 in Frankreich von Benjamin Suchar gegründet. Mehr zu dem Thema lesen Sie an dieser Stelle.