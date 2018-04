06.04.2018 – Angriff auf Magento-Shops | Multichannel Rockstars: Eine Kreuzfahrt wird zur E-Commerce-Konferenz | Granini steigt bei True Fruits ein

Magento-Nutzer sollten ihre Login-Daten anpassen, die Multichannel Rockstars planen eine E-Commerce-Konferenz auf Hoher See und Granini steigt bei True Fruits ein.

© Profit_Image – Shutterstock.com

Angriffe auf Magento-Shops: Händler sollten ihre Login-Daten ändern

Online-Händler, die das Shopsystem Magento nutzen, sollten ihre Login-Daten ändern. Wie Heise Online berichtet, sollen sich Kriminelle mit Default-Passwörtern und Brute-Force-Attacken Zugriff auf über 1.000 Online-Shops verschafft haben. Die Angreifer hätten dann Schadsoftware in die Shops gespeist und auch als gefälschtes Flash-Player-Update getarnte Krypto-Mining-Malware platziert. Außerdem leiteten die Angreifer Besucher der Shops auf Phishing-Seiten um. Das IT-Sicherheitsunternehmen Flashpoint, das den Angriff entdeckt hatte, hat sich eigenen Angaben zufolge mit den zuständigen Behörden in Verbindung gesetzt, um die betroffenen Händler möglichst schnell zu informieren.

E-Commerce-Kreuzfahrt: Die Multichannel Rockstars tagen auf hoher See

Veranstaltungen im E-Commerce gibt es viele. Doch in der Facebook-Gruppe „Multichannel Rockstars“ hat sich eine Idee entwickelt, die außergewöhlich ist: Eine Tagung rund um den E-Commerce auf Hoher See. Die Idee, Workshops und Vorträge im Rahmen einer Kreuzfahrt abzuhalten, stammt von E-Commerce-Rockstar Michael Atug. Im Rahmen einer Aida-Kreuzfahrt im Januar 2019 teilen Branchenexperten wie beispielsweise Otto Kelm, Bernhard Rauscher, Arian Jaroszynski oder auch Uwe Hamann ihr Wissen mit Händlern. Der Händlerbund und Shopdoc unterstützen die Veranstaltung als Sponsoren. Die Kreuzfahrt führt von Gran Canaria über Madeira, Teneriffa, Fuerteventura und Lanzarote. Interessierte Händler können sich in der Facebook-Gruppe melden.

Granini steigt bei True Fruits ein

Das Bonner Smoothie-StartUp True Fruits hat einen neuen Investor gefunden: Eckes-Granini, der Hersteller von Granini und Hohes C, hat über seine Beteiligungsgesellschaft 35 Prozent der Anteile an True Fruits erworben. Wie Gründerszene berichtet, sollen die True-Fruits-Gründer weiterhin in der Geschäftsführung verbleiben und ihr Unternehmen als eigenständige Marke fortführen. Das Bonner StartUp bestätigte die Beteiligung, kommentierte sie aber nicht weiter. Ende letzten Jahres hielten die drei Gründer Marco Knauf, Inga Koster und Nicolas Lecloux noch insgesamt 54 Prozent an dem Unternehmen – der Rest war auf zwei Business Angels verteilt. Eckes-Granini könnte nun bei der Internationalisierung helfen und selbst in den Smoothie-Markt vorstoßen, meint Gründerszene.