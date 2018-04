Erstellt am 06. April 2018

Video der Woche: Google präsentiert intelligenten Gartenzwerg

Der „Google Home“ ist ein intelligenter Lautsprecher, der seinen Nutzern mit Rat und Tat zur Seite stehen soll. Ob im Wohnzimmer, in der Küche oder sonst wo – im Zuhause seiner Nutzer möchte ihn Google quasi als digitalen Butler etablieren.

Vor wenigen Tagen hat Google in einem Video allerdings ein neues Mitglied in der hauseigenen Lautsprecher-Familie angekündigt: den Google Gnome, einen digitalen Gartenzwerg, der nicht in den eigenen vier Wänden, sondern im Garten darauf wartet, seinen Besitzern behilflich zu sein. Doch Vorsicht, der Google Gnome möchte auch wirklich nur jene Fragen beantworten und Aufgaben erfüllen, die sich um das Thema „Outdoor“ drehen. Indoor-Themen lehnt er strikt ab, da diese wohl der Geräte-Schwester Google Home vorbehalten sein sollen.

Das finden Sie komisch? Ist es auch. Denn mit dem Google Gartenzwerg hat sich der Suchmaschinenriese mal wieder einen frühlingshaften Aprilscherz gegönnt. April, April!