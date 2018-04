10.04.2018 – Shopanbieter startet kostenloses Tool zur Gewinnermittlung | LocaFox erhält frisches Kapital | Zuckerberg veröffentlicht Statement vor Anhörung

Shopanbieter.de hat ein kostenloses Tool zur Gewinnermittlung veröffentlicht, LocaFox erhält frisches Kapital und Mark Zuckerberg hat ein Statement vor der Anhörung im US-Kongress veröffentlicht.

Shopanbieter.de: Kostenloses Tool zur Gewinnermittlung

Für Online-Händler ist es überaus wichtig, zu wissen, welche Produkte Geld in die Kassen bringen. Wer das nicht im Blick hat, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitern. Shopanbieter.de hat nun ein neues kostenloses Kalkulationstool für die Gewinnermittlung entwickelt und vorgestellt. Das Tool soll „in wenigen Sekunden“ Auskunft darüber geben, ob sich ein Produkt überhaupt für den Händler lohnt und welchen Preis er verlangen müsste, um Geld zu verdienen. Dabei berechnet das Tool den sogenannten Deckungsbeitrag II (DB II). In diesem sind zwar nicht die Kosten, die indirekt anfallen und die durch Verkaufserlöse noch finanziert werden müssen, enthalten. Für einen schnellen Überblick, ob sich ein Produkt lohnt, reiche dieser Wert aber laut Shopanbieter.de.

LocaFox erhält frisches Geld

Der Local-Commerce-Marktplatz Locafox konnte eine neue Finanzierungsrunde erfolgreich abschließen. Wie das Unternehmen in einer Meldung bekannt gegeben hat, konnte ein mittlerer siebenstelliger Betrag eingenommen werden. Zu den Kapitalgebern zählen die 2 Welten Investment GmbH – Tochtergesellschaft der ddvg (Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft) – sowie die Bremer Tageszeitungen AG (Weser-Kurier, Bremer Nachrichten).

Die Kapitalgeber sind vom Erfolg von LocaFox, welches 2017 von einer Fachjury für das Magazin „Digital Commerce“ unter die Top 50 der innovativsten StartUps für die Digitalisierung des Handels gewählt wurde, überzeugt. „LocaFox ist ein hervorragendes Unternehmen mit der Kompetenz, die Digitalisierung des stationären Handels in den nächsten Jahren effizient und erfolgreich voranzutreiben“, erklärt Christopher Koeppler von der zur ddvg gehörenden 2 Welten Investment. Und auch Eric Dauphin, Vorstand der Bremer Tageszeitungen AG, findet lobende Wort: „LocaFox unterstützt Einzelhändler in hervorragender Weise, erfolgreich zu sein und bietet Konzepte, die dem lokalen Handel nachhaltig helfen. Deshalb streben wir eine langfristige Zusammenarbeit an.“

Anhörung: Zuckerberg veröffentlicht Statement vorab

Vor seiner Anhörung im US-Kongress hat Mark Zuckerberg sein Statement vorab im Netz veröffentlicht. Wie The Guardian berichtet, verteidigt Zuckerberg sein Unternehmen darin als „positive Kraft in der Welt“. Facebook sei „ein idealistisches und optimistisches Unternehmen“, so das Statement. „Aber nun ist klar, dass wir nicht genug getan haben, um zu verhindern, dass diese Werkzeuge dazu genutzt werden, anderen zu schaden. Das gilt für Fake News, ausländische Einwirkungen auf Wahlen und Hassrede sowie für Entwickler und Datenschutz. Wir haben unsere Verantwortung nicht ganz erkannt und das war ein großer Fehler. Es war mein Fehler und es tut mir leid. Ich habe Facebook gegründet, ich leite es und ich bin dafür verantwortlich, was hier passiert.“

In seinem Statement führe der Facebook-Chef auch an, mit welchen Maßnahmen das Netzwerk verbessert werden soll. So sollen Drittanbieter keinen Zugriff auf Nutzerdaten ohne deren Wissen erhalten, der Zugriff auf Daten werde verhindert, wenn ein Nutzer die entsprechende App drei Monate lang nicht nutzt, und es sollen nur noch der Nutzername, das Profilbild und die E-Mail-Adresse an Apps weitergegeben werden.