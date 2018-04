Top-Themen: Mögliche Reform der Verbraucherrechterichtlinie | Identifikationsdienst Verimi gestartet | Migros testet Social-Shopping-Konzept | Bringmeister startet Same Day Delivery in München | Tarifabschluss bei der Deutschen Post DHL

Am 11.04. legt die EU-Kommission ein Richtlinien-Paket vor, das unter anderem auch Änderungen beim Widerrufsrecht beinhaltet. Diese und weitere News, die heute wichtig waren, lesen Sie in der Tageszusammenfassung.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

Änderungspläne zur Verbraucherrechterichtlinie

Es gibt Neuigkeiten zum Verbraucherschutz: Die EU-Kommission legt voraussichtlich am 11.04.2018 ein komplettes Richtlinien-Paket vor, das auch gezielte Änderungen der Verbraucherrechterichtlinie aus dem Jahr 2014 beinhaltet. Unter anderem wird es wahrscheinlich um Änderungen beim Widerrufsrecht gehen, wobei der Fokus auf den Ausschluss- und Erlöschensgründen des Widerrufsrechts liegt. Um welche Neuerungen es sich genau handelt, kann an dieser Stelle nachgelesen werden.

Verimi wurde offiziell gelauncht

Mit Verimi (englischen „verify me“) ist heute ein neuer „Universalschlüssel für das Internet“ online gegangen. An dem Identifikationsdienst sind zehn europäische Unternehmen beteiligt, unter anderem die Allianz-Versicherungsgruppe, der Axel-Springer-Verlag, die Bundesdruckerei und die Deutsche Telekom. Mit Verimi erhalten die Internetnutzer neben Google und Facebook eine weitere Möglichkeit für eine zentrale Anmeldung. „Das ist der Weg dahin, eine abgesicherte digitale Identität für den Nutzer zu liefern“, wird Verimi-CEO Donata Hopfen zitiert.

Migros: Test eines Social-Shopping-Konzepts in der Schweiz

Das Schweizer Detailhandelsunternehmen Migros will unter dem Namen „Amigos“ testweise im Raum Zürich und Bern ein Social-Shopping-Konzept etablieren. Dabei können registrierte Nutzer online eine Einkaufsliste erstellen, die wiederum bei anderen Usern, die sich in der Nähe des Einkaufsortes befinden, via Push-Nachricht erscheinen. Diese User können dann entscheiden, ob sie den Auftrag annehmen und persönlich zum Besteller bringen. Amigos soll vor allem Menschen entgegenkommen, die „wenig Zeit haben oder in ihrer Bewegung eingeschränkt sind“, erklärt Migros die Idee hinter dem Konzept.

Bringmeister startet SDD in München

Die Edeka-Tochter Bringmeister weitet ihren Same-Day-Delivery-Service aus. Nach Berlin können nun auch Münchner Kunden Lebensmittel bis 12.30 Uhr bestellen. Die Lieferung erfolgt in einem Ein- beziehungsweise Zwei-Stunden-Zeitfenster zwischen 16 und 24 Uhr. Die Konditionen entsprechen denen in Berlin. Der Expansionsschritt kommt insofern überraschend, als das Bringmeister in Berlin zuletzt erhebliche Lieferprobleme aufgrund zu hoher Nachfrage hatte.

Tarifabschluss: Deutsche Post DHL und Verdi haben sich geeinigt

Der neue Tarifvertrag zwischen Verdi und der Deutschen Post DHL ist unter Dach und Fach. Wie der LogistikWatchblog berichtet, hat die Gewerkschaft nach Abschluss der Mitgliederbefragung mitgeteilt, dass die Verdi-Tarifkommission der ausgehandelten Einigung zum Tarifvertrag zugestimmt hat. „Wir freuen uns, dass das Ergebnis der Tarifverhandlungen nun wirksam werden kann. Die Zustimmung der ver.di-Mitglieder zeigt, dass es uns gemeinsam gelungen ist, einen guten Abschluss zu erreichen. Unsere Beschäftigten werden spürbar am Unternehmenserfolg beteiligt und erhalten durch die angepassten Regelungen selbst mehr Flexibilität und Planbarkeit“, so Thomas Ogilvie, Konzernvorstand Personal und Arbeitsdirektor der Deutschen Post DHL Group.