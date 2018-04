Kommentar: Mark Zuckerberg und die Frage nach dem Hotel

Fünf Stunden dauerte die Anhörung auf dem Capitol Hill: Facebook-Chef Mark Zuckerberg musste sich den Fragen der Senatoren stellen. Während Zuckerberg sich hauptsächlich auf bereits althergebrachte Aussagen verließ, brachte ihn eine Frage sichtlich aus der Fassung.

Man muss Senator Dick Durbin einiges an Respekt zollen. Der Politiker hat es geschafft, innerhalb der fünfstündigen Anhörung von Facebook-Chef Mark Zuckerberg ein deutliches Signal zu setzen – und das in nur einer Frage, die in anderen Anhörungen vielleicht nach Belanglosigkeit ausgesehen hätte. Bis dahin hatte Zuckerberg sich mit altbekannten Aussagen und beschwichtigenden Sätzen durch die Anhörung vor dem Kongress gehangelt. Facebook sehe sich als Plattform für alle Ideen, man sei gegen Hassrede und Hetze, der Einfluss ausländischer Dienste auf Wahlkämpfe sei das Thema mit höchster Priorität. Man habe Fehler gemacht, werde sich bessern – alles Aussagen, die Zuckerberg schon früher getätigt hatte.

Senator Richard Blumenthal ließ laut CNN ein Schild hochhalten mit früheren Entschuldigungen es Facebook-Chefs. 2006 wurde „ein großer Fehler“ eingestanden, der Zuckerberg leid tue. 2007 und 2011 folgten weitere Entschuldigungen, die in der Wortwahl der aktuellen Erklärung im Fall von Cambridge Analytica ähnlich sind. „Diese Entschuldigungstour haben wir schon zuvor gesehen“, urteilt Blumenthal zurecht. Zuckerberg fährt ein Programm ab, das vor allem dem politischen Schauspiel dient.

Doch zurück zur Frage von Senator Durbin: In den fünf Stunden, die wie ein Hin und Her einstudierter Fragen und Antworten wirken, wirft der Politiker dem Facebook-Chef eine Frage hin, die die ganze Tragweite des Skandals auf den Punkt bringt. „Herr Zuckerberg, wären Sie dazu bereit, uns den Namen des Hotels zu nennen, in dem Sie vergangene Nacht untergekommen sind?“ – und der Facebook-Chef stockt und lacht verlegen. Diese Frage muss er sichtlich verarbeiten. Nach sieben Sekunden kommt die Antwort: „Ähm… Nein.“ Zuckerberg lächelt. Ihm ist klar, in welche Situation er da gebracht wurde.

Durbin legt nach: „Falls Sie jemandem diese Woche eine Nachricht geschrieben haben, würden Sie uns die Namen Ihrer Kontakte nennen?“ Auf diese Frage kommt die Antwort schneller: „Senator, nein, das würde ich vermutlich nicht hier öffentlich machen.“

Sen. Durbin presses Zuckerberg on privacy issues, asking: "Would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night?" Zuckerberg laughs and says, "No." https://t.co/BBFW9ch3Xd pic.twitter.com/KIuv1LBwpC