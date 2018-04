12.04.2018 – Asos-Aktie fällt trotz guter Entwicklung | ProSiebenSat.1 kündigt internationale Übernahmen an | Black Friday war der wichtigste Shopping-Tag 2017

Die Asos-Aktie stürzt trotz guter Geschäftsentwicklung ab, ProSiebenSat.1 hat internationale Übernahmen angekündigt und der Black Friday war der wichtigste Shopping-Tag des letzten Jahres.

Asos-Aktie stürzt trotz zweistelligem Wachstum ab

Der britische Online-Händler Asos hat die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr (Ende Februar) vorgelegt. Der Umsatz kletterte auf 1,16 Milliarden Pfund (1,3 Milliarden Euro), was einem Plus von 27 Prozent entspricht. Der Gewinn vor Steuern lag bei 29,9 Millionen Pfund und wuchs somit immerhin zehn Prozent. Grund für das knappe zweistellige Wachstum bei Gewinn sind die laut fashionunited „überproportional“ gestiegenen Lager- bzw. Betriebskosten. Trotz des zweistelligen Wachstums bei Umsatz und Gewinn verlor die Aktie des Modeanbieters rund zehn Prozent an Wert. Der Grund: Asos blieb hinter den Erwartungen zurück und kündigte zudem an, dass „die Investitionen in diesem Jahr höher als bisher geplant ausfallen werden“.

ProSiebenSat.1 will E-Commerce mit internationalen Übernahmen stärken

ProSiebenSat.1 Media will sein E-Commerce-Geschäft weiter stärken. Wie die Welt berichtet, plane der Konzern internationale Übernahmen. Vor allem Online-StartUps in Bereichen wie etwa Dating und Beauty seien für ProSiebenSat.1 interessant. Damit wolle der Konzern auch das verhaltene Wachstum im traditionellen TV-Geschäft aufwiegen. „Die Internationalisierung unseres Portfolios werden wir zum einen über Zukäufe, zum anderen aber auch durch zusätzliche Markteintritte unserer Beteiligungen angehen“, erklärte Claas van Delden, Co-CEO der NuCom Group, der E-Commerce-Gesellschaft von ProSiebenSat.1. Im Ausland wolle man vor allem Unternehmen mit bekannten Marken übernehmen.

Studie: Black Friday war der wichtigste Shopping-Tag im Jahr 2017

Der Black Friday etabliert sich zusehends auch in Deutschland. Wie eine Erhebung der Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel zeigt, war der Schnäppchen-Tag der wichtigste Tag im Online-Handel 2017. „An keinem anderen Tag des Jahres waren die Aktivitäten der Online-Shops bei CRIFBÜRGEL höher“, lässt die Wirtschaftsauskunftei verlauten. Das Unternehmen hat die Bonitätsanfragen seitens der Online-Shops im Jahr 2017 analysiert, um Rückschlüsse auf das Shopping-Verhalten der Deutschen zu ziehen. Im Vergleich zu einem normalen Freitag sei die Aktivität am Black Friday um 75,5 Prozent gestiegen. Der Cyber Monday kommt in der Analyse auf Platz Zwei.