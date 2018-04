Top-Themen: Geschäftszahlen von der Global Fashion Group, SportScheck & Hermes | Otto.de startet „Brand Connect“-Tool | E-Commerce-Abkommen zwischen Österreich & China

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es um die Global Fashion Group, SportScheck, Hermes, Otto.de und um ein Abkommen zwischen Österreich und China.

Global Fashion Group: Verringerung der Verluste

Die Global Fashion Group, die unter anderem von Rocket Internet ins Leben gerufen wurde, hat Zahlen veröffentlicht, die den Verlauf des letzten Jahres verdeutlichen. Die Erlöse gingen um 20 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro nach oben – der operative Verlust verringerte sich wiederum von 131 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2016 auf nun 98 Millionen Euro. Mittlerweile ist die Global Fashion Group mit ihren Mode-Unternehmen in mehr als 20 Ländern präsent. Auszüge aus den einzelnen Ergebniszahlen können hier nachgelesen werden.

SportScheck: Umsatz geht wieder nach oben

Im vorletzten Geschäftsjahr musste SportScheck noch mit einem Umsatzrückgang in Höhe von 7,6 Prozent leben. Im letzten Jahr schaffte der Sportartikelhändler aber die Kehrtwende, denn der Umsatz stieg um ein Prozent und lag am Ende bei knapp 300 Millionen Euro. Der Online-Handel wuchs bei der Otto-Group-Tochter sogar um 12,6 Prozent. Das Unternehmen kündigte aber im Zuge der Präsentation der Geschäftszahlen auch an, in diesem Jahr den Fokus mehr auf das Stationärgeschäft zu legen.

Hermes: 3 Milliarden Euro Umsatz in 2017

Heute war eindeutig ein Tag der Geschäftsberichte, denn mit Hermes hat ein weiteres Unternehmen der Otto Group neue Zahlen bekannt gegeben. Der Logistiker konnte seinen Umsatz im letzten Jahr um zwölf Prozent steigern und generierte insgesamt 3,13 Milliarden Euro. „Wir freuen uns sehr über das bisher erfolgreichste Geschäftsjahr unserer Firmengeschichte, das wir erneut mit einem zweistelligen Wachstum beschließen“, fasst Carole Walker, CEO von Hermes Europe, die Ergebnisse zusammen. Der Logistik Watchblog hat diese genauer aufgeschlüsselt.

Otto.de: Vorstellung von „Brand Connect“

Während des Partner Connect Days in Hamburg hat Otto.de sein neues Tool „Brand Connect“ vorgestellt. Dieses bündelt sämtliche Services und Prozesse, die für Markenanbieter in irgendeiner Form relevant sein könnten – darunter Analytics, Bewirtschaftung sowie Operations. Partner können damit eigene Marken-Shops bauen, Werbemittel buchen sowie Verkaufszahlen in Echtzeit prüfen. Was Otto.de beim Partner Connect Day weiterhin angekündigt hat, haben wir an dieser Stelle zusammengefasst.

E-Commerce: Abkommen zwischen Österreich & China

Die beiden Länder Österreich und China haben ein neues Abkommen unterzeichnet. Einerseits soll damit österreichischen Händlern der Zugang zum chinesischen E-Commerce-Markt erleichtert werden. Andererseits erhofft sich Österreich auch chinesische Unternehmensansiedlungen im eigenen Land. Margarete Schramböck, Österreichs Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, hat sich während der Reise in China auch mit Vertretern von Huawei und Alibaba getroffen, um beispielsweise über weitere Kooperationen zu reden.