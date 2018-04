Top-Themen: Real ändert Marktplatz-Modell | DSGVO-Anpassung bei Google Analytics | Unterbesetzung von Datenschutzbehörden | Zooplus zum besten deutschen Online-Shop gekürt | Keine Maut für E-Lkw

Die wichtigsten Meldungen des Tages haben wir kurz und knapp für Sie zusammengefasst. Es geht um umfangreiche Änderungen beim Online-Marktplatz Real.de, die DSGVO, die besten Online-Shops Deutschlands und einen neuen Anreiz für die Anschaffung von E-Lkw.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

Real.de ändert Marktplatz-Modell

Wichtige Meldung beim Online-Marktplatz Real.de: Zum 02. Juni wird das Marktplatz-Modell umgestellt. Durch die Neuerung schließen Händler ab dem Stichtag keine Verträge mehr mit Real.de, sondern direkt mit den Kunden. Auch die Rechnungsstellung erfolgt ab dem Stichtag über den Händler. Das Haftungsrisiko für die Angebote wandert damit von Real.de zum Online-Händler, „da real nicht mehr der Verkäufer ist“. Welche Änderungen der Wechsel zum klassischen Marktplatz-Modell noch beinhaltet, haben wir hier zusammengefasst.

Anpassungen von Google Analytics aufgrund von DSGVO

Die DSGVO wirft ihre Schatten voraus. Aufgrund der Verordnung gibt es jetzt auch bei Google Analytics Änderungen. Eines der wichtigsten Updates betrifft das Speichern von Nutzer- und Event-Daten. Die neue Funktion erlaubt es Analytics-Nutzern, einzustellen, wie lange entsprechende Daten auf den Google-Servern gespeichert werden sollen. Weiterhin soll zum 25. Mai ein neues Tool zum Löschen von Nutzern live gehen. Neben technischen gibt es auch Änderungen in den Verträgen mit Google. Alle Infos dazu haben wir an dieser Stelle erklärt.

Unterbesetzung der Datenschutzbehörden wird zum Problem

Apropos DSGVO: Wie jetzt bekannt wurde, verfügen die Datenschutzbehörden der 16 Bundesländer über nicht genügend Personal. So sollen fast 100 Mitarbeiter fehlen, die die Durchsetzung und Verfolgung von Verstößen der Verordnung überwachen. Die Datenschützer sehen daher die Gefahr, dass die DSGVO nicht in voller Gänze umgesetzt werden kann. Neu hinzukommende Befugnisse werden ebenso kaum umzusetzen sein. So sollen die Behörden künftig auch anlasslose Kontrollen in Unternehmen durchführen können. Heinz Müller, Datenschutzbeauftragter von Mecklenburg-Vorpommern, fürchtet, dass dies „fast gar nicht stattfinden“ werde.

Zooplus erhält Auszeichnung

Deutschlands bester Online-Shop aus Kundensicht ist Zooplus. Zusammen mit der E-Commerce-Agentur DotSource hat das ECC Köln zum 7. Mal die „Customers‘ Choice: Beste Online-Shops 2018“ gekürt. Grundlage waren hierfür rund 13.000 Bewertungen zu etwa 100 Online-Shops, um nicht nur die Gewinner in den neun Kategorien, sondern auch den Gesamtsieger zu ermitteln. Platz zwei belegte dieses Jahr QVC, Platz drei ging an das Musikhaus Thomann.

E-Lkw von Lkw-Maut ausgenommen

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat ankündigt, dass für E-Lkw ab dem 01. Januar 2019 die Lkw-Maut entfallen soll. Betreiber von elektrisch angetrieben Lkw sollen so pro Jahr bis zu 5.000 Euro einsparen können. Die Bundesregierung will damit einen weiteren Anreiz für Transport-Unternehmen schaffen, auf umweltfreundliche Fahrzeuge umzusteigen. Bisher sind jedoch nur 12.000 E-Lkw auf deutschen Straßen unterwegs, was unter anderem daran liegen könnte, dass E-Lkw erst 2019 in Serie produziert werden sollen.