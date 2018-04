17.04.2018 – Umfrage zum B2B-E-Commerce | Rocket Internet kauft Anteilsscheine zurück | Xing hat eine Million zahlende Nutzer

Ibi Reserach lädt zur Umfrage zum B2B-E-Commerce ein

Das Beratungs- und Forschungsinstitut an der Universität Regensburg, ibi research, führt eine Befragung zu dem Thema „B2B-E-Commerce“ durch. Ziel der Umfrage ist es, E-Commerce im B2B-Umfeld näher zu betrachten, B2B-Käuferverhalten zu analysieren, Trends zu erkennen und B2B-Unternehmen Lösungen und Strategien zu empfehlen. Die Umfrage wird zwischen 15 und 20 Minuten dauern. Als kleines Dankeschön verlost ibi research unter allen Teilnehmern Freikarten für das ibi-B2B-Forum am 15. Mai in Frankfurt sowie für die E-Commerce-Tage in Mannheim (4. Juli 2018) und Regensburg (11. Oktober 2018). Hier geht es direkt zur Umfrage.

Rocket Internet startet mit Aktienrückkaufangebot

Die StartUp-Schmiede will wieder mehr Herr über die eigenen Geschäfte werden und plant dafür einen Rückkauf eigener Anteilsscheine. Wie die WirtschaftsWoche berichtet, sind dafür bis zu 370 Millionen Euro vorgesehen. Bis zum zweiten Mai könnten bis zu 15,47 Millionen Anteilsscheine „für 24,00 Euro je Papier angedient werden“. Das würde knapp 10 Prozent des Grundkapitals entsprechen. Bereits am 17.04. soll das Aktienrückkaufangebot starten, weswegen das bereits im Sommer eingeläutete Rückkaufprogramm eigener Aktien vorzeitig beendet wird. Im Rahmen des Programms wurden nur 1,04 Millionen Aktien zurückerworben und damit 0,63 Prozent des Grundkapitals. Der Konzern ist seit Oktober 2014 an der Börse, der Ausgabekurs lag bei 42,50 Euro. Aktuell liegt der Aktienkurs bei rund 25 Euro.

Xing vermeldet eine Million zahlender Nutzer

Das Karriere-Netzwerk Xing wächst. Erstmals hat das zu, Medienhaus Hubert Burda gehörende Netzwerk die eine Millionen Bezahl-Nutzergrenze geknackt, was etwa jedem 14. Benutzer entspricht. „Wir kennen die Bedürfnisse von Arbeitnehmern und Arbeitgebern und nutzen dieses Wissen, um ihnen die Chancen des andauernden Umbruchs der Arbeitswelt zugänglich zu machen“, begründet CEO Thomas Vollmoeller das Wachstum laut meedia.de. Allein in den letzten sechs Monaten soll die Zahl der Nutzer um eine Million auf mittlerweile 14 Millionen geklettert sein. Die Börse reagierte am Anfang verhalten auf die Nachricht, der Kurs gab leicht nach, drehte später aber wieder ins Plus. Gegenüber dem US-amerikanischen Konkurrenten LinkedIn (Mi­cro­soft) liegt Xing im DACH-Raum mit rund drei Millionen Nutzern vorn.