18.04.2018 – Finanzminister Scholz kündigt Gesetz gegen Steuerhinterziehung im Netz an | Walmart erneuert seine Website | Beckers Beste sucht neue Investoren

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat ein Gesetz gegen Steuerhinterziehungen im Online-Handel angekündigt, Walmart startet bald seine neue Website und Beckers Beste sucht Investoren über Finnest.com.

© photocosmos1 / Shutterstock.com

Bundesfinanzminister kündigt Gesetz gegen Steuerhinterziehung im Online-Handel an

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht Handlungsbedarf bei gefälschten Waren und hinterzogenen Steuern im Online-Handel. Wie Finanzen.net berichtet, hat Scholz nun eine Gesetzesinitiative angekündigt, mit der er die Marktplätze dazu bringen will, Mitverantwortung anzuerkennen. „Es muss gehandelt werden“, wird der Finanzminister. Im Online-Handel würden technische Möglichkeiten ausgenutzt, um Zölle oder Umsatzsteuern zu vermeiden. Der Zoll habe die Aufgabe, das zu verhindern, und der Gesetzgeber habe die Aufgabe, die dafür nötigen Instrumente bereitzustellen. „Dazu gehört es, dass wir die Plattformen davon überzeugen müssen, dass sie eine Mitverantwortung haben, und der Gesetzgeber kann das eben auch durch Regeln machen“, so Scholz. Zuletzt wurde der Fall eines Händlers bekannt, der über mehrere Ebay-Accounts Steuern hinterzogen haben soll (wir berichteten). Ebay hatte auf Nachfrage betont, dass man zwar gegen Händler vorgehe, die gegen Gesetze und Pflichten verstoßen – der Marktplatz könne aber nicht beurteilen, ob in einem konkreten Fall ein Verstoß vorliegt. Diese Aufgabe liege bei den Behörden.

Auch das Thema Produktfälschungen stand auf dem Plan: Der Wert beschlagnahmter gefälschter Waren habe sich im vergangenen Jahr auf fast 200 Millionen Euro erhöht. Das sei „ein wachsendes Phänomen, das durch die Möglichkeiten des Online-Handels verstärkt wird“, so Scholz. Die Personalausstattung des Zolls soll deshalb verbessert werden.

Mehr Personalisierung: Walmart erneuert seine Website

Der US-Einzelhändler Walmart hat ein umfassendes Redesign seiner Website angekündigt. Wie TechCrunch berichtet, soll der Web-Auftritt nicht nur optisch überholt werden, sondern auch neue, personalisierte Inhalte und Bereiche für spezielle Einkaufserlebnisse eingeführt werden. Walmart hatte bereits einen Teil seiner Website im Februar neu gestaltet, im Mai soll dann der große Relaunch folgen. Walmart werde unter anderem Produkt-Trends je nach Region ausspielen und den Kunden so zeigen, welche Waren in ihrer Gegend derzeit häufig gekauft werden.

Beckers Bester: Fruchtsafthersteller sucht Investoren über Finnest.com

Beckers Bester präsentiert eine eher ungewöhnliche Finanzierungsmethode, denn Investoren können sich fortan über die Online-Plattform Finnest.com an der Finanzierung des Fruchtsaftherstellers beteiligen. Damit will Beckers Bester sowohl Bestandskunden zu Investoren als auch Geldgeber zu Neukunden machen. Das Unternehmen nennt das Vorhaben „Investment & Marketing“: Investoren können dabei Beckers Bester ein qualifiziertes Nachrangdarlehen anbieten und die jährliche Wunsch-Verzinsung selbst festlegen, heißt es in der Pressemitteilung. Daraus kristallisiert dann der Fruchtsafthersteller die besten Offerten heraus. Das Mindest-Investment liegt bei 1.000 Euro – die Laufzeit wiederum bei fünf Jahren. „Wir sprechen Bestandskunden mit der Möglichkeit einer Beteiligung an Beckers Bester an und machen sie im Erfolgsfall zu Investoren. Darüber hinaus machen wir in Investorenkreisen auf unsere Marke aufmerksam. In beiden Fällen setzen wir auch auf den Effekt des Word-of-mouth-Marketings“, meint Beckers-Bester-Geschäftsführer Sebastian Koeppel zum Start der neuen Finanzierungsmethode.