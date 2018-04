Top-Themen: BGH-Urteil zu Adblockern | Payment-Studie von Gambio | Walmart ermöglicht kassenloses Bezahlen | Mister Spex eröffnet weitere Filiale

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es um ein Urteil des Bundesgerichtshofs, eine Payment-Studie, Walmart und um Mister Spex.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

BGH: Adblocker-Einsatz zulässig

Der Bundesgerichtshof hat den Einsatz des Adblockers AdBlock Plus für zulässig erklärt und als nicht wettbewerbswidrig eingestuft. In der Begründung heißt es unter anderem, dass der Werbeblocker keine gezielte Behinderung im Sinne des § 4 Nr. 4 UWG darstellen würde. Der AdBlock-Plus-Betreiber Eyeo soll „in erster Linie die Beförderung ihres eigenen Wettbewerbs“ verfolgen. Zudem sieht der BGH keine „allgemeine Marktbehinderung“. Damit verlor Axel Springer vor Gericht. Wie der Verlag nun weiter vorgehen will, kann hier nachgelesen werden.

Payment-Studie: Traditionelle Bezahloptionen werden bevorzugt

Gambio hat eine Studie durchgeführt, die der Frage nachgeht, welche Payment-Methoden bei den Online-Händlern beliebt sind. Dabei zeigt sich unter anderem, dass das Angebot an unterschiedlichen Bezahloptionen zwar immer größer wird – die meisten jedoch die klassischen Varianten bevorzugen. So befindet sich die Vorkasse mit 94,5 Prozent auf Platz eins der am meisten vertretenden Zahlmethoden. Wer sich auf den dahinter liegenden Plätzen befindet, haben wir an dieser Stelle zusammengefasst.

Walmart: Kassenloses Bezahlen dank „Check Out With Me“

Walmart will Amazon auch im Bereich kassenloses Bezahlen Konkurrenz machen und hat im Zuge dessen „Check Out With Me“ gestartet. Hierbei haben Kunden die Möglichkeit, bei bestimmten Mitarbeitern im Laden direkt zu zahlen, ohne am Ende eine Kasse aufsuchen zu müssen. Gerade bei großen und schweren Produkten soll das von Vorteil sein, denn diese müssen dann nicht extra auf das Kassenband gepackt werden. Der Test beschränkt sich zunächst auf die Abteilung „Lawn & Garden Centers“ („Rasen & Garten-Zentren“) in 350 der 4.700 US-amerikanischen Walmart-Stores.

Mister Spex: Neues Filialgeschäft in Erfurt

Der Online-Optiker Mister Spex hat eine weitere Filiale eröffnet. Nachdem das Unternehmen in der letzten Woche ein Geschäft im hessischen Sulzbach präsentierte, befindet sich das aktuellste in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt. Dort sind etwa 1.200 Sonnenbrillen und Brillen auf rund 120 Quadratmetern zu finden. Kunden können dort aber auch Sehtests durchführen und Brillen anpassen lassen. Es ist mittlerweile das achte Stationärgeschäft von Mister Spex.