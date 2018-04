24.04.2018 – Ebay und PayPal wollen Freunde bleiben | Google bestätigt Algorithmus-Update | Dr. Michael Otto erhält Ehrentitel

Ebay und PayPal haben eine neue Vereinbarung geschlossen, die die Zusammenarbeit bis 2023 regelt. Außerdem: Google hat das Update an seinem Algorithmus bestätigt und Dr. Michael Otto hat einen Ehrentitel erhalten.

© Yeamake / Shutterstock.com

Neue Vereinbarung: Ebay und PayPal bleiben Freunde

Im Jahr 2020 endet das ursprüngliche Abkommen zwischen Ebay und PayPal, mit dem der Übergang nach der Trennung geregelt ist. Ab dann darf PayPal seine Dienste auch anderen Marktplätzen anbieten – Ebay kann bereits diesen Juli damit beginnen, neue Payment-Optionen zu testen. Wie eCommerceBytes berichtet, wollen die beiden Unternehmen aber für mindestens drei weitere Jahre Freunde bleiben. Dazu haben Ebay und PayPal eine neue Vereinbarung getroffen. Obwohl Ebay die Zahlungen auf dem Marktplatz mit Adyen neu strukturieren möchte, wird PayPal der neuen Vereinbarung nach bis 2023 als Payment-Option verfügbar bleiben. Das beinhalte sowohl den PayPal-Button als auch weitere Dienstleistungen wie die Betrugsprävention und den Käuferschutz, den der Payment-Anbieter mitbringt.

Google bestätigt Algorithmus-Update

Vor rund einer Woche hat Google ein Update für seinen Such- und Ranking-Algorithmus ausgerollt. Obwohl das Update zunächst nicht bestätigt wurde, fiel es der SEO-Szene auf. Wie t3n.de berichtet, hat Google das Update nun bestätigt. Dem Suchmaschinenbetreiber zufolge sollen Seiten, die in der Vergangenheit unterrepräsentiert gewesen seien, nun mit mehr Besuchern rechnen können. Das Update scheint also in dieselbe Kerbe zu schlagen wie die Änderung am Core-Algorithmus, die Google Mitte März durchgeführt hatte. Die Folge für Webmaster: Eine genaue Handlungsempfehlung, wie man das Ranking seiner Seiten wieder verbessern kann, wenn man Rückgänge erlebt hat, gibt es nicht.

Hamburg: Dr. Michael Otto erhält Ehrentitel

Der Unternehmer Dr. Michael Otto hat von Hamburgs Erstem Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher den Ehrentitel „Professor“ verliehen bekommen. „Umweltschutz, Bildung, Sport, Kultur, Wissenschaft – Hamburg wäre um vieles ärmer ohne Sie“, soll Tschentscher nach Angaben von Hamburg.de unter anderem in seiner Tischrede als Begründung für die Auszeichnung erwähnt haben. Demnach hat sich Otto für den Bau der Elbphilharmonie eingesetzt, aber auch den Neubau einer Kinderklinik maßgeblich unterstützt. Die Verleihung des Ehrentitels wurde im Zuge eines Senatsfrühstücks im Gästehaus des Senats vollzogen, das anlässlich des 75. Geburtstags von Dr. Michael Otto am 12. April stattfand. Otto ist aktuell Vorsitzender des Aufsichtsrats der Otto Group.