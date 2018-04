Top-Themen: Metro senkt Jahresprognosen | Ebay-CEO wendet sich an Aktionäre | Aldi Süd setzt in China auf deutsche Produkte | Display Ads auf neuem Höchststand

Zum Wochenstart haben es die nach unten korrigieren Geschäftszahlen von Metro, ein Brief des Ebay-CEOs, der Imagewechsel von Aldi Süd in China und die Sichtbarkeitsrate der Display Ads in unsere Tageszusammenfassung geschafft.

Geschäftszahlen: Metro erreicht eigene Ziele nicht

Schwierige Zeiten für Metro: Der Handelskonzern musste seine Prognosen für das aktuelle Geschäftsjahr jetzt deutlich nach unten korrigieren. Die selbst gesteckten Zielen, unter anderem das bereinigte Ebitda um zehn Prozent zu steigern, werden wohl nicht erreicht. Diese negative Entwicklung machte sich auch prompt an der Börse deutlich. Hier verlor die Aktie des Unternehmens gleich mal stolze elf Prozent. Über die Gründe der Minikrise bei Metro haben wir an dieser Stelle ausführlicher geschrieben.

Ebay-CEO Devin Wenig gesteht Fehler ein

Im Rahmen des jährlichen Geschäftsberichts hat sich der Ebay-CEO Devin Wenig jetzt auch an die Aktionäre des Marktplatzes gewandt. In einem Brief schrieb er über die Kritik, die sich der Tech-Sektor zurzeit stellen muss. Dennoch glaubt er nach wie vor an dessen positive Rolle. In seinem Schreiben geht Wenig aber auch auf die Fehler des Unternehmens ein und welche Lehren man daraus letztendlich gezogen hat. Hier gibt es alles Weitere zum Brief von Devin Wenig.

Aldi Süd: „Mady in Germany“ erfolgreich in China

Aldi konnte sich mit seinem vor einem Jahr in China gestarteten Online-Shop bereits als Premiumanbieter etablieren. So scheinen die Produkte der Marke „Mady in Germany“ auf dem chinesischen Markt so gut anzukommen, dass sich das Unternehmen nun von seinem Image als Billig-Discounter weg und hin zum Luxusanbieter entwickeln will. Für die Zukunft plant die Supermarktkette sogar mit bis zu 50 stationären Filialen in China. Generell scheint Aldi beim Thema Online-Handel mehr auf den ausländischen als auf den heimischen Markt zu setzen.

Neuer Höchststand der Sichtbarkeit bei Display Ads

Die Display Ads in Deutschland haben einen neuen Spitzenwert erreicht. Laut den aktuellen Viewability Benchmarks von Meetrics konnte im ersten Quartal 2018 mit 64 Prozent der Wert aus dem Vorquartal um neun Prozent gesteigert werden. Noch bessere Zahlen gab es für die Video Ads. In diesem Bereich konnte sogar ein Wert von 77 Prozent erreicht werden. Hier liegt Deutschland auf dem ersten Platz.