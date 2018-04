Top-Themen: Geschäftszahlen von Alphabet | PayPal startet neue Markenkampagne | Otto zieht sich aus Russland zurück | Amazon erhält Negativpreis | FedEx & TNT planen neues Projekt in Deutschland

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es um Alphabet, PayPal, Otto, Amazon und um ein gemeinsames Projekt von FedEx und TNT.

Alphabet: Geschäftszahlen übertrumpfen Erwartungen

Der US-Konzern Alphabet hat seine Geschäftszahlen für das erste Quartal des aktuellen Jahres vorgelegt. Der Umsatz des Mutter-Unternehmens von Google ging um mehr als 25 Prozent nach oben und lag am Ende bei 31,15 Milliarden Dollar. Bei den Gewinnen sah es sogar noch besser aus, denn diese konnten um satte 73 Prozent auf 9,4 Milliarden Dollar gesteigert werden. Mit derartigen Ergebnissen hatten nicht einmal die Analysten gerechnet, die sich insbesondere beim florierenden Anzeigengeschäft bedanken dürfen, denn allein hier generierte Alphabet 26,64 Milliarden Dollar.

PayPal: Start von neuer Markenkampagne

Der Payment-Anbieter PayPal hat eine neue Markenkampagne ins Leben gerufen. Der dazugehörige Claim lautet „Verrückt? Nur wenn man nicht mit PayPal bezahlt“. Damit will sich PayPal nicht nur als selbstverständliches Zahlungsmittel etablieren – den Kunden soll gleichzeitig auch deutlich gemacht werden, dass PayPal mit der Zeit seinen Funktionsumfang erweitert hat und nicht mehr als reiner Bezahldienstleister unterwegs ist. Die Markenkampagne unterteilt sich in zwei Phasen. Was die Abschnitte genau bereithalten werden, haben wir an dieser Stelle zusammengefasst.

Otto: Abschied aus Russland

Der Online-Händler Otto zieht sich aus Russland zurück. Demnach wird voraussichtlich ab diesem Sommer der russische Länder-Shop Otto.ru eingestellt. Die Otto Group Russia soll im Geschäftsjahr 2017/18 gerade mal einen Netto-Umsatz in Höhe von 276 Millionen Euro generiert haben, was wohl letztendlich der Grund für den Abschied sein dürfte. Was mit den rund 1.500 Mitarbeitern, die in Russland beschäftigt sind, passieren wird, ist derzeit noch unklar. Wahrscheinlich werden diese zu Bonprix und Witt wechseln, denn die Shops sollen voraussichtlich erhalten bleiben.

Amazon: „Big-Brother-Award“ für ausbaufähigen Datenschutz

Amazon hat einen Preis erhalten. Was sich auf den ersten Blick als positive Meldung liest, ist in Wahrheit genau das Gegenteil. Das Unternehmen hat vielmehr einen Negativpreis erhalten – genauer gesagt den sogenannten „Big-Brother-Award“. Seit dem neuen Jahrtausend werden mit diesem Award Unternehmen und Behörden „ausgezeichnet“, die es mit dem Datenschutz nicht so genau nehmen. In diesem Jahr haben insgesamt sechs Unternehmen beziehungsweise Institutionen den Preis erhalten – Amazon war eines davon. Mehr zu dem Thema weiß der Amazon Watchblog.

FedEx & TNT: Gemeinsame Aktivitäten

Die beiden Logistikunternehmen FedEx Express Deutschland und TNT bereiten eine gemeinsame Abholungs- und Zustellungsorganisation vor, die bereits im kommenden Monat in Deutschland an den Start gehen soll. Die sogenannten „Ground Operations“ sollen vor allem die Flächenabdeckung beider Anbieter optimieren und für verbesserte Lauf- und Abholzeiten sorgen. Mehr Details zu den gemeinsamen Aktivitäten von FedEx Express Deutschland und TNT kennt der Logistik Watchblog.