Top-Themen: Geschäftszahlen von Ebay, PayPal, Facebook & Trivago | Cyberport baut Multichannel-Strategie aus | Magento verkündet neue Kooperationen | Amazon setzt auf weitere Hardware-Geräte

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

Ebay, PayPal, Facebook & Trivago präsentieren Geschäftszahlen

Heute war mal wieder einer dieser Tage, an dem zahlreiche Online-Schwergewichte neue Geschäftszahlen präsentierten. Dazu gehörte unter anderem Ebay: Der Online-Marktplatz kann mit dem Verlauf des ersten Quartals von 2018 kaum zufrieden sein. Zwar ging der Umsatz um zwölf Prozent auf 2,58 Milliarden Dollar nach oben – dafür musste bei den Gewinnen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Rückgang in Höhe von 60 Prozent verzeichnet werden.

Besser sah es dafür bei PayPal aus, denn Ebays ehemalige Unternehmenstochter konnte ihre Erlöse um 24 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar erhöhen. Bei den Gewinnen lief es ähnlich positiv: Hier lag das Wachstum bei knapp einem Drittel (511 Millionen Dollar).

Für Facebook lief es ähnlich berauschend wie für PayPal: Die Umsätze des sozialen Netzwerks stiegen um stolze 49 Prozent auf 11,97 Milliarden Dollar. Beim Gewinn sah es sogar noch besser aus, denn dieser erhöhte sich um 64 Prozent auf 4,99 Milliarden Dollar. Dabei muss jedoch bedacht werden, dass die Auswirkungen des Datenskandals erst nach den nächsten Geschäftszahlen, die dann das zweite Quartal 2018 abdecken, deutlich werden.

Und auch Trivago hat neue Geschäftszahlen veröffentlicht. Beim Hotelvergleichsportal lief es im Vergleich am schlechtesten, denn der Umsatz sank im ersten Quartal 2018 um drei Prozent auf 259,4 Millionen Euro. Das wirkte sich auch auf die Aktie von Trivago aus, die zeitweise um 20 Prozent nach unten ging.

Cyberport: Shop-in-Shop-Konzept bei Galeria Kaufhof

Neben all den Zahlen gab es heute auch einige Ankündigungen zu vermelden. Dazu gehört unter anderem die Tatsache, dass sich der Elektronikhändler Cyberport, der vor allem im Online-Bereich bekannt ist, auch stationär stärker aufstellen will. Deswegen wird das Unternehmen in diesem Jahr kleinere Stores in drei Galeria-Kaufhof-Filialen eröffnen. Weitere Shop-in-Shop-Konzepte sollen dann 2019 folgen.

Magento: Neue Kooperationen mit DHL & Klarna

Während seiner hauseigenen „Imagine“-Konferenz in Las Vegas hat Magento diverse neue Kooperationen bekannt gegeben. So wird die DHL Premiumpartner der E-Commerce-Plattform und Magento-Händlern bei verschiedenen Vorhaben wie etwa der internationalen Expansion unterstützen. Außerdem wird das Payment-Unternehmen Klarna als „Core Bundled Extension“ (CBE) in die Plattform von Magento integriert und steigt somit zu den wichtigsten Zahlungstechnologien auf.

Amazon: Neue Hardware-Geräte sollen kommen

Während viele Unternehmen aus dem Online-Bereich damit beschäftigt waren, ihre Geschäftszahlen zu veröffentlichen, konzentrierte sich Amazon auf die Präsentation neuer technischer Geräte. Zum einen wird Amazon den „Fire TV Cube“ auf den Markt bringen – eine Verbindung der Fire-TV- mit der Echo-Familie. Zum anderen wird Amazon seinen smarten Sprachassistenten Alexa künftig auch in einer kindgerechten Version, der „Echo Dot Kids“-Edition, anbieten.