Erstellt am 27. April 2018

Video der Woche: Warum Bonprix mit alten Muttis wirbt

Verklemmt, altmodisch, öde und nur was für alte Muttis? – Diesen Vorwurf muss sich der Modeanbieter Bonprix gefallen lassen. Zu recht? – Nein, meint das Unternehmen und will gegen das angestaubte und hausbackene Image mit einem neuen Werbespot vorgehen. Das wirklich erfrischende an diesem Clip: Das Unternehmen greift ganz gezielt und ohne die üblichen Ausschmückungen die Vorurteile auf, die über Bonprix existieren.

Dabei tut sich Bonprix selbst einen Gefallen und verzichtet Bonprix glücklicherweise darauf, irgendwelche abgemagerten Hochglanzmodels oder überkandidelten Trendsetter in Szene zu setzen. Ganz im Gegenteil: Im Mittelpunkt des neuen Werbevideos stehen Menschen, die mit ihrer Natürlichkeit und ihrem Elan punkten können: Eine tätowiert Schlagzeugerin, eine in die Jahre gekommene Bikerin, eine extrovertierte Frohnatur, eine adrette Frau im Negligé und und und – Frauen, die genau wissen, was sie vom Leben wollen und das auch zeigen.

Bunt, natürlich und mit viel Elan präsentiert sich der Clip. Eine vergleichsweise runde Sache, die mit Vorurteilen und Kritik erfreulich offen umgeht. – Unser Video der Woche.