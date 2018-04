Top-Themen: Deutsche Post baut Abendzustellung aus | Wundercurves erhält Millionen-Finanzierung | Notebooksbilliger eröffnet Store in Stuttgart

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es um die Deutsche Post, Wundercurves und um Notebooksbilliger.

Deutsche Post: Ausweitung der Wunschzustellung am Abend

Die Deutsche Post hat bekannt gegeben, die abendliche Wunschzustellung auszuweiten. So kann in den verfügbaren Regionen künftig für jedes DHL-Paket diese Zustellvariante gewählt werden, worüber sich vor allem die Ballungsgebiete freuen dürfen. Eine Kooperation mit Amazon soll dafür sorgen, dass nun knapp 14 der 42 Millionen Haushalte in Deutschland ihre Pakete am Abend zwischen 18 und 21 Uhr nach Hause liefern lassen können. Kostenlos ist der Service allerdings nicht: In der Anfangsphase fallen zusätzliche Ausgaben in Höhe von 1,99 Euro an. Später werden die Kosten noch einmal um einen Euro erhöht.

Wundercurves: StartUp erhält Millionen-Investition

Das Leipziger Mode-StartUp Wundercurves erhält eine Investition, die sich im siebenstelligen Bereich bewegen soll. Das Mutter-Unternehmen von Wundercurves, die Relax Commerce GmbH, konnte in einer zweiten Finanzierungsrunde private Geldgeber der Cunnicola Business Angels Invest GmbH und des Technologiegründerfonds Sachsen (TGFS) von sich überzeugen, wovon eben auch Wundercurves profitiert. Was das Jungunternehmen mit der Investition anstellen will, kann an dieser Stelle nachgelesen werden.

Notebooksbilliger: Store-Eröffnung in Stuttgart

In diesem Herbst wird Notebooksbilliger einen neuen Store in Stuttgart eröffnen, der knapp 430 Quadratmeter umfassen und sich in der Nähe von Konkurrenten wie Conrad und Cyberport befinden wird. In dem Geschäft können unter anderem Produkte kostenfrei abgeholt werden, die per Click & Collect bestellt wurden. Außerdem will Notebooksbilliger Kunden mit speziellen Angeboten, die nur dort gelten, in den Laden locken.