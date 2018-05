02.05.2018 – Promoted Listings: Ebay schlägt Amazon | Zweiter WhatsApp-Gründer verlässt Facebook | Fahrrad.de startet Multichannel-Offensive

Ebay schlägt Amazon im Bereich der Promoted Listings, WhatsApp-Gründer Jan Koum verlässt Facebook und Fahrrad.de eröffnet drei Filialen.

© ShutterStockStudio / Shutterstock.com

Promoted Listings: Ebay schlägt Amazon

Ebay hatte in der Vergangenheit häufiger das Nachsehen im Kampf gegen seinen Erzrivalen Amazon. Doch wie t3n.de nun berichtet, schlägt der Marktplatz seinen Kontrahenten zumindest, wenn es um den Bereich Promoted Listings geht: Hier lag das Wachstum für Ebay zuletzt bei 200 Prozent. CEO Devin Wenig erklärte, dass der Bereich Anzeigen konstant wachse. Auch bei Amazon wächst das Werbegeschäft mit Händleranzeigen – aber eben „nur“ um 139 Prozent. So ganz abgrenzen lassen sich diese Wachstumszahlen aber nicht, räumt t3n.de ein. Ebay habe neben den Einnahmen aus den „Promoted Listings“ noch weitere Werbe-Einnahmen und Amazon fasse die Werbe-Einnahmen mit anderen Erlösen in einem Sammelpunkt zusammen. Trotzdem zeigt sich ein deutliches Bild: Die Händleranzeigen werden für die Plattform immer wichtiger.

Datenschutz-Streit: Zweiter WhatsApp-Gründer verlässt Facebook

WhatsApp-Gründer Jan Koum hat Facebook verlassen. Wie Heise Online berichtet, sei Koum im Streit um die Datennutzung sowie die strikte Verschlüsselung bei WhatsApp gegangen. Koum habe sich in seinem Facebook-Post, in dem er seinen Abschied erklärte, nicht dazu geäußert. Mark Zuckerberg dankte dem WhatsApp-Gründer und versicherte, dass Werte wie Verschlüsselung immer Kern des Messenger-Dienstes sein würden. Facebook hatte den Messenger-Dienst im Jahr 2014 übernommen. Koums Mitgründer Brian Acton hatte das Unternehmen bereits im vergangenen Herbst verlassen und nach Bekanntwerden des Datenskandals um Cambridge Analytica dazu aufgerufen, die Facebook-App zu löschen.

Multichannel-Offensive: Fahrrad.de eröffnet drei Filialen

Der zur Internetstores-Gruppe gehörende Zweirad-Spezialist Fahrrad.de startet eine Multichannel-Offensive: Das Unternehmen plant Neuhandeln.de zufolge, drei stationäre Geschäfte zu eröffnen. Der erste Store soll bereits in wenigen Tagen in Stuttgart eröffnet werden. Die anderen Geschäfte sollen in Berlin und Düsseldorf entstehen – hier sei ein Termin aber noch nicht bekannt. Kunden sollen in den Stores vor allem Fahrräder kaufen können. Zubehör sei nur ergänzend vorgehalten. Fahrrad.de habe sich dazu entschieden, weil die Räder beratungsintensive Produkte seien, die sich im Ladengeschäft gut präsentieren lassen. Über Terminals können die Kunden zudem auf den Online-Shop zugreifen. „Wir meinen Multichannel ernst“, erklärt Multichannel-Chef Kai Ehlers. „Mit unserem Shop in Stuttgart untermauern wir unseren Anspruch.“