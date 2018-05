Top-Themen: Twitter kooperiert mit Walt Disney | Facebook will Dating-Funktion einrichten | Spreadshirt erweitert Produktsortiment | SEO-Studie: Die erfolgreichsten Amazon-Marketplace-Händler

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es um Twitter, Facebook, Spreadshirt und die SEO-Studie von Sistrix.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

Twitter kooperiert mit Walt Disney

Der Kurznachrichtendienst Twitter und der Medienkonzern Walt Disney wollen in Zukunft gemeinsame Sache machen. Beide Unternehmen erhoffen sich von diesem Schritt, weiterhin gegen die Konkurrenz wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Kooperation soll mittels exklusiv produzierten Video-Inhalten von Walt Disney für Twitter zustande kommen. Besonderer Fokus soll dabei auf die Live-Übertragung von Sport-Inhalten bei Twitter gelegt werden. Wie sich diese Neuigkeit auf die Twitter-Aktien ausgewirkt hat und weitere Details zu der Zusammenarbeit können Sie an dieser Stelle nachlesen.

Facebook will Dating-Funktion einrichten

Nach den vielen Negativschlagzeilen der letzten Wochen sollen die neuen Pläne von Facebook den Datenskandal in den Hintergrund schieben. Facebook-Chef Mark Zuckerberg höchstpersönlich hat eine neue Dating-Funktion angekündigt. Die Partnersuche soll dabei durch separate Profile unabhängig von den eigentlichen Facebook-Accounts laufen. Beim Flirten bräuchte man deswegen keine Angst zu haben, dass der Content für den Rest der Community im Newsfeed zu sehen sein könnte. Der genaue Starttermin der neuen Funktion steht noch nicht fest. Welche weiteren Neuerungen Facebook präsentiert hat, haben wir hier zusammengefasst.

Spreadshirt erweitert sein Produktsortiment

Der Leipziger Print-on-Demand-Anbieter Spreadshirt bietet künftig außer der Gestaltung von T-Shirts und anderen Accessoires auch Zubehör für die Wanddekoration an. Konkret handelt es sich dabei um Poster und Wandbilder zur individuellen Gestaltung. Damit soll das Angebot auf dem Marktplatz und in den Shops ergänzt werden. Durch die Sortimentserweiterung kommt das Unternehmen nicht nur den Wünschen der aktuell 80.000 Partnern entgegen, sondern bietet den Kunden auch eine Produktvielfalt, mit der sie ihre Ideen verwirklichen können.

SEO-Studie: Die erfolgreichsten Amazon-Marketplace-Händler

Die SEO-Software Sistrix hat in einer Studie die erfolgreichsten Amazon-Marketplace-Händler ermittelt, die in der Suchmaschine eine besonders hohe Sichtbarkeit haben. Den ersten Platz konnte sich „1Deins Computer“ sichern. Der Sichtbarkeitsindex sei demnach doppelt so hoch wie der des zweitplatzierten „CSL-Computer“. Die Untersuchung hat auch festgestellt, dass sich die Anzahl an Amazon-Händlern in knapp zwei Jahren von 46.921 auf 90.859 Marktplace-Händlern fast verdoppelt hat. Wer weiterhin unter den Top 25 ist, steht hier.