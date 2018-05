Erstellt am 04. Mai 2018

[OnAir] DSGVO: Die wichtigsten Fragen der Online-Händler

Was ist der Sinn und Zweck hinter der neuen Datenschutzgrundverordnung? Brauche ich einen Datenschutzbeauftragten? Und wie lange müssen Daten gespeichert werden? All diese und viele weitere Fragen beantworten wir in der 58. Ausgabe unseres OnAir-Podcasts.

Vor dem Mikro:

Yvonne Bachmann (@YvonneBachmann), Rechtsanwältin

Michael Pohlgeers (@mpohlgeers), stellvertretender Chefredakteur

Christian Laude (@Laudenpeters), Redakteur