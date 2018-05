Video der Woche: Eine Zeitreise für besten Fußball-Genuss

Die lang ersehnte Fußball-Weltmeisterschaft steht vor der Tür: Bereits in wenigen Wochen – genauer gesagt am 14. Juni – wird die WM in ihre 21. Runde starten. Für Fans des Rasensports heißt es schon jetzt, sich ordentlich vorzubereiten. „Und wie könnte man dies besser tun, als sich einen großen Fernseher zu kaufen, der einer Übertragung der WM würdig ist?“, dachte sich Otto.

Dementsprechend hat das Unternehmen einen neuen Werbespot ins Leben gerufen, der den eigenen Lieferservice in den Mittelpunkt rückt. Der Clou des Spots: Ohne Vorwarnung geraten die Service-Mitarbeiter von Otto in eine Zeitreise – zuerst landen sie in den 50er Jahren, dann in den 70ern, den 90ern und schlussendlich geraten sie ins Jahr 2026, in dem die Lieferautos bereits einen Flugantrieb haben.

Dabei punktet jeder Lieferstopp durch die modischen Eigenheiten seiner Zeit und ein Treffen mit den Kinder-Ausgaben der Fußball-Legenden Franz Beckenbauer, Jürgen Klinsmann und Lukas Podolski. Ein Spot, dem man die Liebe zum Detail wahrlich anmerkt. – Unser Video der Woche.