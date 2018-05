Anzeige: Comarch – Der Partner für die Digitalisierung des Handels

Weil der Handel ständig in Bewegung ist, ist er einer der spannendsten und herausforderndsten Branchen weltweit. Im Wochentakt tauchen neue Ideen und Trends auf, die sich entweder als Flop erweisen oder binnen kurzer Zeit den Markt völlig umkrempeln. Wer in diesem agilen Umfeld vorne mitspielen will, muss nicht nur innovativ sein, sondern auch in der Lage, seine Ideen umzusetzen und so die Konkurrenz hinter sich zu lassen.

© Comarch

Einkaufserlebnisse, von denen man spricht

Mit den passenden IT-Lösungen für den Handel schaffen Sie Einkaufswelten, die Ihre Kunden begeistern. Und mit Comarch als Digitalisierungspartner an Ihrer Seite erhalten Sie alle Tools aus einer Hand.

Digitalisierungsstrategien einfach umsetzen dank modernster Technologien

einfach umsetzen dank modernster Technologien 360° Omnichannel : Handeln in Echtzeit mit allen Kunden über alle Kanäle in einem System

: Handeln in Echtzeit mit allen Kunden über alle Kanäle in einem System Personalisierter Service durch besseres Verständnis der Bedürfnisse Ihrer Kunden

Dazu zählen Lösungen, die Einzelhandelsketten bei der Digitalisierung unterstützen, indem sie die Omni-Channel-Journey umsetzen, und im Ergebnis das Kundenerlebnis sowie die Treue der Kunden gegenüber der Einzelhandelsmarke verbessern.

Die Customer Journey ist nicht mehr auf einen bestimmten Kanal beschränkt. Die Kunden kaufen heute gleichrangig im Ladengeschäft, über eine E-Commerce-Website, bei einem fliegenden Händler, über das Smartphone oder im Popup-Store. Damit nimmt die Komplexität der Journey zu, kommen immer neue oder weiterentwickelte Technologien zum Einsatz und verbinden sich zu einer Omni-Channel-Landschaft, in der sowohl der B2C- als auch der B2B-Kunde König bleiben soll. Aus diesem kundenorientierten Ansatz ergeben sich neue Herausforderungen für die Händler, die ihre vielfältigen Verkaufsstellen über ein einziges Tool steuern möchten.

Einzelhandel Digital: Der Comarch Branchen-Treff

Was Konsumenten vom Handel erwarten und wie Händler darauf reagieren müssen – darum geht es bei dem Event „Einzelhandel Digital“ am 4. Juli in München.

Hören Sie unter anderem Christoph Bornschein, Experte und Berater für Digitale Transformation, und informieren Sie sich anhand von Unternehmensbeispielen und Studienergebnissen über Herausforderungen und Lösungsansätze rund um die Digitalisierung im Handel.

