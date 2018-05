Top-Themen: Ebay-Studie zum grenzüberschreitenden Handel | Black Friday: Marken-Inhaber legt Beschwerde ein | Geschäftszahlen von Windeln.de | Alles zur I/O-Konferenz von Google

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es um eine Studie von Ebay, den Begriff „Black Friday“, die Geschäftszahlen von Windeln.de und um die Entwicklerkonferenz I/O von Google.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

Ebay-Studie: Händler versenden häufig ins Ausland

Ebay hat eine neue Studie namens „Bridging Distance for Small Businesses in Germany“ veröffentlicht, die sich insbesondere mit dem grenzüberschreitenden Handel beschäftigt. Dabei zeigt sich unter anderem, dass 98 Prozent aller gewerblichen Händler auf dem Marktplatz ihre Waren auch ins Ausland versenden. Im Schnitt sollen es knapp 18 verschiedene Länder pro Shop-Betreiber sein, wobei vor allem Österreich, die Schweiz und Italien besonders beliebt sind. Weitere Ergebnisse der Untersuchung haben wir an dieser Stelle zusammengefasst.

Black Friday: Markeninhaber wehrt sich

Der Begriff „Black Friday“ ist hierzulande beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen, gilt also als geschützt. In der Vergangenheit wurden Händler oft abgemahnt, wenn sie den Begriff unrechtmäßig dennoch nutzten. Vor Kurzem folgte dann ein (leichtes) Aufatmen, als es hieß, dass die eingetragene Marke gelöscht werden soll. Doch dagegen wehrt sich nun der Rechte-Inhaber, die Super Union Holdings Ltd., und hat Beschwerde gegen die geplante Löschung eingelegt. Alles Weitere zu dem Fall kann hier nachgelesen werden.

Windeln.de: Enormer Umsatzrückgang

Windeln.de hat seine Zahlen für das erste Quartal 2018 vorgelegt – und diese offenbaren nichts Gutes, denn der Umsatz verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 29,5 Prozent auf 32,8 Millionen Euro. In der DACH-Region beträgt der Umsatzrückgang sogar 45,4 Prozent. Der Online-Händler für Baby- und Kleinkinderprodukte führt die enttäuschenden Zahlen vor allem auf diverse Sparmaßnahmen zurück, die Windeln.de bereits vor einigen Monaten angekündigt hat.

Google: I/O-Konferenz offenbart zukünftige Pläne

Google hat während seiner hauseigenen Entwicklerkonferenz I/O abermals unzählige Neuigkeiten angekündigt, die zeigen, woran das Unternehmen aktuell werkelt. Dazu gehört insbesondere das Thema Künstliche Intelligenz: In seiner Keynote kündigte Google-Geschäftsführer Sundar Pichai an, Informationen „nützlicher, leichter verfügbar und besser nutzbar machen“ zu wollen. So soll der Google Assistant beispielsweise mit komplexeren Fragestellungen zurechtkommen und erhält zusätzlich neue Stimmen. Die zahlreichen weiteren Ankündigungen haben wir in diesem Beitrag zusammengetragen.