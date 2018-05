Erstellt am 15. Mai 2018

15.05.2018 – Amazon testet neues Marketing-Tool | Facebook löscht 200 Apps | Kaufland: Kontaktloses Bezahlen in über 650 Filialen

Amazon weitet mit einem neuen Tool die Werbemöglichkeiten für seine Händler aus, Facebook hat nach dem Datenskandal rund 200 Apps gelöscht und Kaufland startet offiziell das kontaktlose Bezahlen in seinen Filialen.

© pixinoo / Shutterstock.com

Amazon: Neues Marketing-Tool erhöht Druck auf Google

Seit geraumer Zeit erhöht Amazon im Werbegeschäft den Druck auf Google. Nun hat der Konzern aber ein neues Marketing-Tool vorgestellt, das seinen Plänen nochmal mehr Nachdruck verleiht: Wie Bloomberg berichtet, ermögliche das neue Tool Händlern, die auf Amazon verkaufen, Werbeanzeigen zu schalten, die Kunden auch außerhalb von Amazon angezeigt werden. Damit sollen die Kunden wieder zum Einkauf auf Amazon bewegt werden. Amazon wolle Ende des Monats erste Tests mit ausgewählten Händlern durchführen. Die Ankündigung von Amazon führte dazu, dass die Aktie des Re-Targeting-Spezialisten Criteo um sieben Prozent absackte. Der große Konkurrent Alphabet zeigte sich allerdings wenig beeindruckt – der Aktienkurs der Google-Mutter blieb weitestgehend stabil.

Rund 200 Apps gelöscht: Facebook zieht Konsequenzen

Der Datenskandal um Cambridge Analytica sitzt dem sozialen Netzwerk noch immer in den Knochen. Facebook habe Heise Online zufolge erklärt, dass in der Folge des Datenskandals tausende Apps auf der Plattform überprüft worden seien, ob sie widerrechtlich Nutzerdaten abgreifen. Rund 200 Apps habe Facebook nach der Überprüfung gelöscht. Nun soll eine gründliche Überprüfung folgen, ob diese Apps tatsächlich Nutzerdaten missbraucht hätten. Genaue Zahlen zu den bereits geprüften und gelöschten Anwendungen gab Facebook aber nicht preis. Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass die beanstandeten Apps Nutzerdaten missbraucht haben, will Facebook die betroffenen Nutzer informieren.

Kaufland startet offiziell kontaktloses Bezahlen

In zahlreichen Kaufland-Filialen werden die Kunden bereits die Möglichkeit wahrgenommen haben, ihren Einkauf kontaktlos mit der Girocard zu bezahlen. Nun hat das Unternehmen diese Bezahlmethode aber offiziell angekündigt. Wie MobiFlip berichtet, können die Kunden nun bundesweit in über 650 Kaufland-Filialen kontaktlos zahlen. Das habe das Unternehmen nun offiziell verkündet. Dass die Möglichkeit schon länger besteht, bestätigte MobiFlip zwar, „aber solche Pressemitteilungen gehen meist erst dann raus, wenn man wirklich alle Filialen umgestellt hat und das Ganze in der Praxis sauber läuft“. Im nächsten Monat wolle das Unternehmen gemeinsam mit der Sparkassen-Finanzgruppe eine bundesweite Aktion durchführen, um auf das kontaktlose Bezahlen hinzuweisen.