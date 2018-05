Top-Themen: Fußball-WM treibt Umsätze nach oben | Möglicher Börsengang von Adyen | Deutsche Post stellt „Warenpost national“ vor | DocMorris übernimmt Digitalsparte von Apo-Rot

Die News von heute in der Zusammenfassung: Ebay hat analysiert, wie sich Events wie die Fußball-WM auf den Umsatz auswirken, Adyen scheint bald an die Börse gehen zu wollen, die Deutsche Post hat ihr Produkt „Warensendung national“ erneut vorgestellt und DocMorris und Apo-Rot arbeiten enger zusammen.

Ebay-Studie zur Fußball-WM

Der Online-Marktplatz Ebay hat in einer Analyse untersucht, wie kleine und mittelständische Händler von der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft profitieren können. Dafür hat der Konzern die Umsätze in Jahren mit und in Jahren ohne große Fußballturniere verglichen und kommt zu dem Ergebnis, dass die Bereitschaft der Deutschen, neue Geräte und Fanartikel bei großen Fußballturnieren zu kaufen, so hoch ist, dass dies zu einem „echten Wirtschaftsfaktor für den Handel geworden“ ist. Besonders hohe Umsatzzuwächse wurden dabei in den technischen Kategorien beobachtet. Weitere Ergebnisse der Analyse können hier nachgelesen werden.

Adyen bereitet Börsengang vor

Das niederländische Payment-Unternehmen Adyen scheint an die Börse gehen zu wollen. Es gibt zwar es noch keine offizielle Bestätigung von Adyen selbst, doch in mehreren Medien heißt es, dass Adyen an einem Börsengang an der Euronext-Börse in Amsterdam arbeiten soll. Der Payment-Dienstleister will dabei angeblich bis zu 15 Prozent seiner Anteile verkaufen, was zu einer Unternehmensbewertung zwischen 6 und 9 Milliarden Euro führen soll.

Neues Produkt „Warenpost national“ der Deutschen Post

Die Deutsche Post hat noch einmal offiziell den Start des neuen Produktes „Warenpost national“ bekannt gegeben. Das Produkt richtet sich insbesondere an Geschäftskunden, die Güter und Waren bis zu einem Gewicht von 1.000 Gramm versenden wollen. „Mit der Warenpost kommen wir den Anforderungen von Geschäftskunden und kleineren Online-Händlern nach einer schnellen und kostengünstigen Versandlösung inklusive Sendungsverfolgung im wachsenden E-Commerce nach – national und international“, erklärt Ole Nordhoff, CEO Post Deutschland.

DocMorris übernimmt Digitalsparte von Apo-Rot

Die Online-Apotheke DocMorris hat die Digitalsparte von Apo-Rot übernommen. DocMorris wird künftig das Digitalgeschäft des Hamburger Unternehmens „eigenverantwortlich von den Niederlanden aus betreiben“. Generell wollen beide Unternehmen künftig enger zusammenrücken und das Omnichannel-Modell von Apo-Rot vorantreiben. Das Projekt läuft angeblich unter dem Namen „Apotheke 4.0“ und beinhaltet unter anderem ein Click-And-Collect-Modell sowie einen elektronisch geführten Medikationsplan, der gemeinsam etabliert wird. Wie viel DocMorris für die Digitalsparte von Apo-Rot gezahlt hat, ist nicht bekannt.