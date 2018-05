Kommentar: Nach der DSGVO ist vor....

Es ist der 30. Mai und die Welt dreht sich noch immer. Und das, obwohl die DSGVO in Kraft getreten ist. Daraus lernen wir, das selbst eine EU-Verordnung kein Weltuntergang ist und der Himmel blau bleibt – egal wie viel Transparenz verlang wird.

© boyhey – shutterstock.com

Das Schreckgespenst DSGVO ist erst einmal vorbei und nach der DSGVO ist: Sommer. Denn allen, die im Daten-Sumpf versunken waren und nun ihre Köpfe wieder in die Sonne recken, sei gesagt, dass am 01. Juni der meteorologische Sommer beginnt. Und Sommer heißt im E-Commerce meist Ruhe. Was man sonst nicht gebrauchen kann, wird zur Wohltat. Denn nach dem ganzen Stress mit der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung ist es nun an der Zeit, die Seele etwas baumeln zu lassen.

Und was steht diesen Sommer nicht alles an? Davon mal ganz abgesehen, dass in den Kinos gerade der neue Star-Wars-Film „Solo: A Star Wars Story“ läuft und die Fußball-WM schon in greifbarer Nähe ist, versprechen die sonnigen Tage einen tollen und wahrscheinlich auch schweißtreibenden Sommer.

Um den Start in die schöne Sommerzeit etwas zu versüßen und um den ganzen Stress der letzten Wochen zu vergessen, haben wir uns im Netz mal ein bisschen umgesehen.

Zum Start möchten wir mit ein bisschen Wahrheit beginnen und mussten uns dank ibusiness zusammenreißen, um vor Lachen nicht vom Stuhl zu fallen.

Weitere Pudels neuste digitale Kerne: Was die Digital-Industrie wirklich umtreibt gibt es hier: https://t.co/CKFacl3MOv pic.twitter.com/OawxngzG2Y — iBusiness_de (@iBusiness_de) 28. Mai 2018

Und während andere Menschen versuchen, bei der Hitze wenig anzuhaben, musste sich Andreas Winiarski, ehemals das Sprachrohr von Rocket Internet, in enger Jeans und Lederjacke Vorwürfe gefallen lassen, deren Bart so lang ist, dass man fast darüber stolpert.

Gestern bei Hamburger Montagsgesellschaft mal wieder den #Copycat Vorwurf ggü @zalando gehoert. Ich konnte dort weltexklusiv enthüllen, dass in der Tat nicht Zalando oder @DeinOli das Verkaufen von Schuhen erfunden hat, sondern ein gewisser Al Bundy. Und nun?! 🙀#Skandal — Andreas Winiarski 🤘 (@andwin_official) 29. Mai 2018

Das ist aber nicht alles. Auch die KEP-Dienstleister schleppen bei der Hitze was das Zeug hält. Die Schweizerische Post hat sich allerdings etwas verkalkuliert.

Keine Ahnung, wie die @postschweiz all diese Zalando Pakete bewältigen kann 😎 pic.twitter.com/a68A6dNYDH — Thomas Lang (@thlang) 27. Mai 2018

Hoffentlich muss die liebe Franzi da nicht etwas länger auf ihr Zalando-Paket warten:

Meine Zalando bestellung kommt morgen und das macht mich sehr glücklich. 💛 — Franzi🍁 (@franzis_bubble) 28. Mai 2018

Dass Zalando sich zu einem der Wunderkinder des deutschen E-Commerce entwickelt hat, lässt ja immer noch einige staunen. Der Oli hat da eine ganz andere Frage, die ihn beschäftigt: